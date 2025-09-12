Celia Molina 12 SEP 2025 - 11:08h.

Emma Heming ha confesado en la revista de 'Vanity Fair' que contempló la posibilidad de divorciarse de su marido, Bruce Willis

La mujer de Bruce Willis responde a las críticas sobre los cuidados del actor en una casa adaptada: "No tienen voz ni voto"

La revista 'Vanity Fair' ha publicado una extensa entrevista con Emma Heming, esposa de Bruce Willis, pocos días antes de que saliera a la venta el libro de ésta, titulado 'The Unexpected Journey' (El viaje inesperado). Durante las últimas semanas, Emma ha acudido a varios programas de televisión para hablar de este proyecto, en el que aborda la enfermedad de la demencia desde el punto de vista de los cuidadores, papel que le ha tocado vivir desde el año 2022. En aquel momento, el famoso protagonista de 'Armaggedon' tuvo que retirarse del cine tras ser diagnosticado de afasia y, más tarde, de demencia frontotemporal o DFT.

Según la Clínica Mayo, esta enfermedad afecta directamente a los lóbulos temporal y frontal del cerebro, alterando funciones tan importantes como el lenguaje, la percepción del mundo o la propia personalidad. Y es justo este último síntoma el que Emma detectó de primera mano, tal y como comentó ya en su entrevista en el programa 'Good Morning America': "Para ser alguien muy hablador y muy participativo, se había vuelto un poco más callado. Se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y afectuoso. Ser todo lo contrario era alarmante y aterrador", explicó.

"Sentí que mi matrimonio se desmoronaba"

En resumidas cuentas, Emma había notado que su marido había cambiado. En 'Vanity Fair' ha indicado que, al principio, creyó que era una consecuencia del desgaste de su propio matrimonio, debido al paso de los años. Pero, al percatarse de que su marido ya no era esa persona que "conseguía que todo fuera divertido", comenzó a alarmarse y a preguntarse: "¿Qué está pasando? Esta no es la persona con la que me casé. Hay algo que no encaja. Y yo no conseguía averiguar qué era", ha dicho en la prestigiosa revista.

Por todo ello, pensó en el divorcio, como ha declarado en la misma entrevista. "Sentía que mi matrimonio se estaba desmoronando", ha añadido, hasta el momento en el que los médicos le dieron la respuesta al por qué de los cambios de humor de su marido. Desde que la familia tuvo el diagnóstico, se han dedicado en cuerpo y alma a cuidar de Bruce a quien, como hemos sabido recientemente, han trasladado a una segunda residencia adaptada donde recibe todos los cuidados médicos que necesita.

"Es lo que Bruce hubiera querido", dijo también Emma en la televisión, pues su esposo no deseaba que la casa en la que viven sus hijas estuviera más adaptada a él, que a ellas. Desde que hizo esta declaración, Heming ha recibido muchas críticas por haber "separado" al actor del núcleo familiar, trasladándole a una nueva casa, que no es la suya. Frente a estos comentarios, ella fue tajante: "No tienen ni voz ni voto", dijo, en referencia a todos aquellos que han opinado sobre las decisiones en torno a una enfermedad con la que no están conviviendo.