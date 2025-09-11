La influencer Marian Izaguirre estuvo cinco días desaparecida y fue hospitalizada en estado crítico tras ser localizada en un hotel

México había emitido una alerta oficial por la desaparición de la influencer

La influencer y tiktoker mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, se encuentra en terapia intensiva y en estado crítico tras ser localizada con vida en Morelia, en Michoacán, después de haber estado varios días desaparecida.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado de Michoacán, informó esta semana que desde el pasado 6 de septiembre Izaguirre se encuentra internada en el Hospital de la Mujer de Morelia. El mandatario no dio detalles sobre la manera en que fue hallada la creadora de contenido. No obstante, sí confirmó que la joven fue vista por última vez en la zona de Uruapan.

Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar

"Ella, de manera voluntaria, sale de la ciudad de Uruapan, se refugia aquí, en Morelia, en un hotel y, finalmente, es encontrada en un estado de salud muy delicado. Está hoy en el Hospital de la Mujer, el estado de salud es crítico", señaló el oficial el pasado lunes, recoge 'Univision'.

"Hay una investigación en curso. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan. Ahora estamos haciendo todo lo posible por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta. Está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación", añadió Ramírez Bedolla.

La desaparición de Marian Izaguirre

Marian, que cuenta con alrededor de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de 320.000 en Instagram, fue vista por última vez sobre las 18:00 horas del pasado 1 de septiembre a bordo de un Kia rojo, con el que habría salido de Uruapan, y posteriormente, se habría hospedado en un hotel de Morelia.

El 2 de septiembre, ante la falta de noticias sobre su paradero, la Fiscalía General de Michoacán emitió una Alerta Alba por la creadora de contenido. Los agentes desplegaron un dispositivo rápidamente, pero los resultados no eran positivos. El 4 de septiembre, Carlos Manzano, presidente municipal de Uruapan, declaró a medios locales que la joven presuntamente había salido de la ciudad en su automóvil tras una aparente “discusión fuerte con su mamá”. El 6 de septiembre fue localizada por agentes y trasladada de urgencia al hospital, donde permanece ingresada.

La última publicación de la joven en redes

El nombre completo de la influencer es Flor Marian Izaguirre. En México, se hizo muy conocida en las redes sociales por publicar contenido sobre sus entrenamientos físicos, bailes populares o reuniones con amigos. En su última entrada, aparecía pintada con cara de payaso y entonando la mítica canción de Jannette '¿Por qué te vas?'.

Lo que más ha llamado la atención es que Marian lloraba mientras la entonaba. Sus seguidores han aprovechado ese vídeo para escribirle múltiples mensajes, visiblemente preocupados por su salud. Todos esperan ahora que la joven se recupere cuanto antes.