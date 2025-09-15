Celia Molina 15 SEP 2025 - 15:08h.

El humorista, perteneciente al dúo 'Faemino y Cansado', ha anunciado en redes que está enfermo de cáncer y que ha sido operado

También ha explicado que se puso enfermo durante el verano y que ahora sabe la causa de su malestar: un tumor

Javier Cansado, uno de los miembros del mítico dúo cómico 'Faemino y Cansado' ha anunciado que padece cáncer a través de sus redes sociales. En un escueto mensaje en X, en el que ha dado la información básica sobre su estado salud, ha comunicado que ha pasado ha estado enfermo durante este verano y que, ahora, ya sabe por qué. "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas. Un abrazo", ha dicho.

Su publicación ha generado miles de interacciones y comentarios, entre los que destacan el de otro actor y compañero de profesión, el humorista Dani Rovira, que le ha dicho: "Te esperamos a la vuelta". Todos le ha deseado que se "recupere pronto" y que el tratamiento al que se va a someter sea efectivo, sin que se sepa nada más sobre el tipo de cáncer que le han detectado. Cansado ha hecho su anuncio sin entrar en más detalles y advirtiendo que, a causa de la enfermedad, estará alejado de los medios.

"Estaré varios meses sin participar en mis movidas"

Aunque ahora sea muy conocido por participar en el programa de televisión 'Ilustres Ignorantes', donde tanto él como el resto de los colaboradores opinan espontáneamente de temas variados y cercanos a la vida cotidiana, Javier es uno de los humoristas más consolidados de nuestro país. En los años ochenta, formó el dúo 'Faemino y Cansado' junto a su compañero, Juan Carlos Arroyo, y ambos se convirtieron en dos de los cómicos más aclamados del panorama español.

Ellos - dos amigos del barrio de Carabanchel - supieron elevar al máximo el humor del absurdo, con scketches que hacían que sus espectadores se partieran de risa y admiraran su originalidad y talento. Junto a 'Martes y Trece' y 'Cruz y Raya', protagonizaron el momento de oro del humor español, participando, unos años más tarde, en programas emblemáticos como 'La bola de cristal' y 'Cajón desastre', hasta que tuvieron su propio espacio en La 2, El orgullo del tercer mundo.

Tal y como ha anunciado, Javier no participará en su tertulia habitual donde los próximos meses. Para rendirle homenaje, sus seguidores le han recordado algunas de esas 'movidas' de las que habla y que tanto les han "alegrado la vida". Así, han compartido antiguos vídeos suyos en 'La bola' y le han mandado mucha "fuerza y ánimo" para la etapa que le toca enfrentar.