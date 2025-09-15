Jorge Lorenzo, estafado: “Sin 200.000€ por una noria”

El expiloto de Moto GP compró la atracción de feria a modo de inversión y llevan más de un año sin pagarle el alquiler de la noria

“Esta es la noria que me tienen que devolver”, con estas palabras el expiloto de Moto GP Jorge Lorenzo hacía publica la estafa a la que fue sometido hace un año, tras adquirir la atracción de feria en Vieste (Italia) por más de un millón cuatrocientos mil euros y un contrato de alquiler de cuatro años.

Según ha explicado Jorge Lorenzo en la televisión italiana y en directo en ‘El programa de Ana Rosa’, los gestores de la atracción turística tenían que abonarle el alquiler mensual de la atracción que compró por su alto rendimiento económico por un millón de euros, pero los pagos comenzaron a producirse con retraso y hace unos meses dejaron de producirse contando ya con una deuda de unos 200.000€.

El expiloto asegura que hace un año que no recibe ningún tipo de mensualidad por parte de los arrendatarios de la atracción de feria y ha decidido hacer publico el caso para que la gente deje de utilizar la noria. Asegura que se fio de la persona equivocada y que siguen utilizando su imagen para hacer más atractiva la atracción.

Durante su conexión en directo con Ana Rosa Quintana, Jorge Lorenzo ha explicado que compró la noria como inversión “conocí a esta persona en Dubái, comenzamos a hacer amigos, empezamos a ser amigos y me habló de este tipo de inversiones…”. El deportista asegura que es un tipo inquieto en el tema de inversiones y que le explicaron que tenía un rendimiento muy alto y que podría recuperar su dinero en unos cuatro años.

Se trata de una noria ambulante que está unos tres meses en cada localidad. Tuvo que crear una sociedad italiana, compró la noria y realizó un contrato de alquiler con la persona que iba a gestionar la noria “me pagó tarde y mal durante los tres primeros meses, y el último pago fue en septiembre del año pasado”. Además, Jorge ha explicado que la noria sigue moviéndose y que no cuenta con ningún seguro por lo que en caso de accidente viviría una situación muy complicada y él perdería toda su inversión. Sí cuenta con seguro de responsabilidad civil.

La situación está denunciada, pero la justicia todavía no ha tomado ninguna medida. Respecto a las explicaciones que le da el usuario de la noria, Jorge Lorenzo asegura que no ha tenido ninguna explicación y que la mueve sin darle ninguna notificación. Actualmente está en Vieste, el lugar dónde comenzó su inversión inmobiliaria.