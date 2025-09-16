El hijo de la princesa heredera de Noruega ha sido relacionado con un narcotraficante vinculado al terrorismo

La prensa noruega afirma que Marius Borg y el príncipe Haakon estaban de viaje cuando ocurrió una de las presuntas violaciones

A Marius Borg lo cercan los problemas. Como si no le bastaran las acusaciones por violación y violencia de género, al príncipe heredero de Noruega lo han vinculado con un condenado por narcotráfico, que además está relación con el autor de los atentados en Oslo en junio del 2022.

Marius Borg está acusado de 32 delitos, entre ellos cuatro violaciones, que lo sentará en el banquillo en 2026, pero informaciones sobre sus turbias amistades han salido a la luz, publicadas por el periódico noruego Dagbladet. Este medio lo vincula con uno de los participantes de un grupo de chat privado del Zaniar Matapour, condenado a 30 años de prisión por terrorismo y del acusado de terrorismo Arfan Qadeer Bhatti.

El hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega estuvo de fiesta con ellos: el segundo, prestó declaración ante el Tribunal de Distrito de Oslo la semana pasada y está acusado de ser cómplice de actividades terroristas relacionados con el tiroteo ocurrido en el centro de Oslo en el 2022, por los que fue condenado Matapour como autor principal.

El historial delictivo del amigo de WhatsApp de Marius Borg

El grupo de Whatsapp tenía como nombre 'Disfrutar de la comida y tiempo de calidad' y en él participaban Zaniar Matapour, Arfan Qadeer Bhatti junto a otros dos amigos. Marius ha salido de fiesta con uno de ellos que tiene antecedentes y es conocido de la Policía noruega por asuntos de drogas. El hombre que conecta al hijastro del heredero al trono noruego con el terrorismo islámico es de Lørenskog, un municipio cercano a Oslo y está fichado por las autoridades como cabecilla de una banda dedicada al narcotráfico.

Bhatti que declaró ante el tribunal la semana pasada, relató que hablaron, en el chat de WhatsApp del que formaba parte el amigo de Marius Borg, acerca del Orgullo LGTBI y se generó un debate entre sus miembros sobre si la identidad de género y la orientación sexual debían tratarse en las guarderías y colegios. El ataque en el centro de Oslo en el 2022 pudo estar motivado por el odio al colectivo LGTBI, según la investigación policial.