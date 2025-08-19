El príncipe heredero Haakon de Noruega se ha visto obligado a pronunciarse sobre el caso que está sacudiendo a la familia real

Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos

Compartir







El silencio ya no era una opción. Tras las novedades sobre el caso judicial contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit, el príncipe heredero Haakon de Noruega se ha visto obligado a pronunciarse. Lo ha hecho este martes 19 de agosto, que coincide con el 53º cumpleaños de su esposa Mette-Marit.

Aunque no ha respondido a ninguna de las preguntas de los medios allí presentes, el futuro rey de Noruega ha roto su silencio al acudir a la inauguración de la feria de acuicultura en la ciudad de Trondheim, en el centro de Noruega.

"Ahora le corresponde al tribunal decidir qué sucederá al final. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas", ha confesado al medio noruego 'NRK'. "Todos los implicados en el caso podrían decir que ha sido desafiante y difícil. Sobre el asunto en sí, hay otros que creo están mejor capacitados para responder", ha sentenciado.

Se trata de las primeras palabras de un miembro de la familia real noruega desde que este pasado lunes Marius fuera imputado por 32 cargos, cuatro de ellos de violación. Tan solo había hablado hasta ahora el departamento de comunicación de palacio, apostillando a la agencia NTB: "Corresponde a los tribunales tramitar este caso y tomar una decisión. No tenemos nada más que añadir".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Los más de 30 cargos de los que se acusa a Marius, de 28 años, incluyen violación, violencia doméstica, agresión física, amenazas, grabaciones ilícitas y delitos relacionados con drogas. Una investigación que ha terminado colocando a la monarquía noruega en el centro de la tormenta y a Haakon frente a la obligación de mostrar, al mismo tiempo, firmeza institucional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por el momento, la futura reina consorte del país no ha emitido ningún comunicado, ni ha hablado con la prensa, ni se ha dejado ver en público. Pero será difícil evitar este suceso de tal magnitud.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Lo cierto es que, desde que salió a la luz el caso de Marius el año pasado, el palacio ha optado por una estrategia de silencio y distanciamiento explícito. La institucionalidad busca así proteger su imagen.

Se espera que el juicio tenga lugar a mediados de enero de 2026 y dure unas seis semanas. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 10 años de prisión.

Høiby, quien no ostenta título ni funciones oficiales, ha negado los cargos más graves, aunque su defensa contempla admitir culpabilidad por faltas menores

Quién es Marius

Marius Borg Høiby, nacido en 1997, es el hijo mayor de la actual princesa Mette-Marit, fruto de una relación previa con Morten Borg, un empresario vinculado al sector financiero y con un pasado relacionado con problemas de drogas, lo que en su día generó cierta polémica mediática.

Cuando Marius tenía apenas cuatro años, su madre conoció al príncipe Haakon Magnus. La relación, que en un principio fue cuestionada debido al pasado de Mette-Marit, acabó consolidándose con su boda en 2001. Desde entonces, Marius creció dentro del entorno de la familia real noruega, aunque siempre se dejó claro que no recibiría título nobiliario ni desempeñaría funciones oficiales. El argumento fue sencillo: su madre había querido darle una vida lo más normal posible, preservando su derecho a ser tratado como un ciudadano común.

Durante estos años, ha sido visto en actos familiares junto a sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. De hecho, el príncipe Haakon ha declarado en varias ocasiones que lo consideraba como un hijo más. "Toda la alegría que conllevó estar con él, hizo que fuera aún más natural asumir el papel de padre. Tengo tres hijos de los que estoy increíblemente orgulloso" contó en su autobiografía escrita por Kjetil Østli.

Tras terminar la secundaria, pasó temporadas en el extranjero, en especial en Los Ángeles, donde intentó abrirse camino en el mundo de la música y de la moda. Ahí fue donde cambió todo.

Pese a los intentos de mantener un perfil bajo, Marius no ha estado exento de polémicas. En varias ocasiones ha protagonizado titulares por su comportamiento en público y su estilo de vida nocturno. La prensa noruega se ha hecho eco de acusaciones de excesos, consumo de alcohol y drogas, además de conflictos con exparejas.

Pero, sin duda, su nombre no se hizo conocido a nivel mundial hasta el arresto del año pasado por agresión bajo efectos de drogas y alcohol, seguidos por advertencias de exparejas sobre su conducta, lo que le llevó a ingresar en rehabilitación y por el que ahora se enfrenta a prisión.