Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, imputado por cuatro violaciones y otros 28 delitos

La familia real noruega afronta una crisis sin precedentes tras la acusación formal de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit e hijastro del príncipe heredero Haakon, de 32 delitos, cuatro de ellos por violación.

El joven se ha convertido sin duda en el protagonista de un histórico proceso judicial para la Corona noruega que amenaza con empañar aún más su imagen. Se trata de uno de los procesos y mediáticos del país, con un juicio ya fijado para enero de 2026. Cabe destacar que la pena máxima por los cargos de violación en Noruega puede alcanzar los diez años de prisión.

Desde que el año pasado salieron a la luz las denuncias y las polémicas que ha estado arrastrando Marius desde hace años, la prensa noruega, sumada a las acusaciones, ha ido narrando los presuntos hechos: desde cómo y cuándo sucedieron las presuntas agresiones a los comportamientos erráticos del joven y la reacción de la monarquía.

Ahora, varios medios locales han revelado otra información que está sacudiendo al país: afirman que Borg y el príncipe Haakon se encontraban de viaje cuando tuvo lugar una de las supuestas agresiones sexuales.

Tal y como indica el diario 'Lofotposten', así como 'Se Og Hør', uno de los delitos más graves de los que se acusa al joven habría ocurrido en Henningsvær, Lofoten, el 8 de octubre de 2023. Y esa misma noche ambos habrían asistido a un evento, en concreto, estuvieron viendo varias películas en un popular local de la zona.

La presunta violación se habría desarrollado en una fiesta posterior ese día. El fiscal del caso, Sturla Henriksbø, ha declarado que Borg Høiby grabó la agresión.

Tanto 'Lofotposten' como 'Se og Hør', que han publicado una serie de fotos de dicho encuentro, se han puesto en contacto con la casa real de Noruega para solicitar comentarios sobre el viaje, sin embargo, hasta el momento esta es la única respuesta que han obtenido, demostrando su intención de seguir guardando silencio: "Normalmente no hacemos comentarios sobre el programa privado del príncipe heredero".

La relación entre Haakon y Marius

Fue cuando Marius tenía apenas cuatro años cuando su madre conoció al príncipe Haakon, consolidando su relación con su boda en 2001. Desde entonces, Marius ha crecido dentro del entorno de la familia real noruega, aunque siempre se dejó claro que no recibiría título nobiliario ni desempeñaría funciones oficiales.

Durante estos años, ha sido visto en actos familiares junto a sus hermanastros, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. De hecho, el príncipe Haakon ha declarado en varias ocasiones que lo considera como un hijo más. "Toda la alegría que conllevó estar con él, hizo que fuera aún más natural asumir el papel de padre. Tengo tres hijos de los que estoy increíblemente orgulloso" contó en su autobiografía escrita por Kjetil Østli.

El futuro rey noruego ha sido el único miembro de la familia real que se ha pronunciado sobre el proceso judicial de Marius, subrayando al medio 'NRK': "Ahora le corresponde al tribunal decidir qué sucederá al final. Por nuestra parte, seguiremos cumpliendo con nuestras tareas. Todos los implicados en el caso podrían decir que ha sido desafiante y difícil. Sobre el asunto en sí, hay otros que creo están mejor capacitados para responder".