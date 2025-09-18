Celia Molina 18 SEP 2025 - 12:57h.

El futbolista ha dado una entrevista en el canal de Pau Brunet, un niño con autismo de alto funcionamiento que visibiliza el TEA

El futbolista Marc Cucurella ha decidido hablar por primera vez en un canal sobre la enfermedad de su hijo. Mateo es un niño autista y su padre no ha encontrado mejor lugar para expresarse que el programa de Pau Brunet, un niño con autismo de alto funcionamiento que utiliza su canal para dar visibilidad al TEA. Su tipo de autismo hace que Pau posea habilidades cognitivas y lingüísticas en un rango promedio o superior, por lo que puede comunicarse perfectamente durante sus entrevistas. Y, cuando le ha preguntado al futbolista por su hijo, éste se ha emocionado tanto que no ha podido evitar las lágrimas:

"Es la primera vez que hablo de esto y, para mí, es un tema muy personal y difícil. Me hace sufrir porque, a veces, no sé cómo le podemos ayudar y esas cosas, sobre todo cuando le veo que está mal, eso me hace sufrir. Es un tema que me pone bastante sensible. Es la primera vez que voy a hablar de mi experiencia con un hijo con TEA", ha dicho, con total sinceridad.

"Este tema me pone muy sensible"

Cucurella ha explicado que, al ser Mateo su primer hijo, tanto él como su mujer, Claudia, tardaron en ver las señales que advertían de que algo le pasaba. "Él nació en octubre de 2019 y en marzo de 2020 empezó la pandemia en España, por lo que estuvimos encerrados mucho tiempo y Mateo no tuvo contacto con otros niños. También, en ese tiempo, le poníamos música y veíamos que aleteaba pero, para nosotros, no era un signo de nada, era su forma de bailar", ha dicho, con respecto al aleteo que suelen mostrar muchos bebés que padecen la enfermedad.

Como ya hizo su esposa en el programa 'Madres: desde el corazón', el futbolista ha recordado cuáles fueron los pequeños detalles que les hicieron pensar que Mateo tenía TEA: "Eran pequeñas cosas como que, en las fotos de la guardería, él siempre aparecía solo y apartado. También le costaba mucho entrar en las casas de la gente que no conocía. Se lo comentábamos a la gente y, bueno, como era muy pequeño, nos recomendaban esperar. Pero, si nos hubiéramos dado cuenta antes, le podríamos haber empezado a ayudar desde que era pequeño", ha dicho Marc.

Para terminar, Cucurella ha dejado claro que el testimonio que Claudia y él han dado como padres, es una forma de demostrar que los futbolistas no tienen "la vida perfecta" que mucha gente pueda pensar. Algo con lo que ha empatizado su pequeño entrevistador. Igualmente, el deportista ha hablado sobre el estigma social que sufre su hijo y las "caras raras" que ponen algunas personas cuando se dan cuenta de que es diferente: "Casi es mejor que nos lo pregunten a nosotros", ha dicho, a modo de consejo para la toda la sociedad.