La pareja de Marc Cucurella, futbolista de la selección española, se ha sincerado en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity

Claudia Rodríguez, pareja del futbolista del Chelsea F.C. y de la selección española Marc Cucurella, ha sido la última protagonista del programa 'Madres: desde del corazón', de Mediaset Infinity, donde ha desvelado a Cruz Sánchez de Lara cómo fue el camino hasta el diagnóstico de autismo de su hijo mayor, Mateo, ahora de cinco años, y cómo ha evolucionado desde entonces. Puedes ver el vídeo íntegro de la entrevista.

La joven de 25 años narra que tanto ella como Cucurella observaron ciertas diferencias en Mateo con otros niños de su edad cuando era muy pequeño, con tan solo 13 meses. "No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención... Indicios que nunca hubiera pensado que era autismo por lo que yo conocía, porque Mateo era súper cariñoso, y no me cuadraba que lo fuera", cuenta en el espacio de Mediaset.

Después de cientos de preguntas sin respuestas claras, visitas a médicos y terapias, fue la propia Rodríguez quien se dio cuenta de lo que pasaba. "Supe que mi hijo era tenía autismo antes del diagnóstico con toda la información que recopilé", asevera.

Cómo se encuentra Mateo y el papel de Cucurella

Han pasado cinco años desde que su primogénito nació, y tras pasar por un colegio especial con terapias centradas para niños con autismo e intentar sobrellevar el trastorno de su hijo, Claudia asevera que siguen "luchando". Y es que uno de los grandes problemas es que Mateo todavía no habla. "Tiene cinco años y no habla, es muy difícil porque la comunicación es primordial, pero estamos luchando. Me encantaría saber más y poder sentirlo en mi piel, pero no puedo porque no soy él".

Aún así, la pareja hace todo lo posible para intentar "comprenderlo al máximo que puedo". "Creo que nos entendemos a la perfección y sin hablar, pero ha llegado un punto en el que él necesita hablar, y ojalá pronto", desea la estudiante de comunicación que, tal y como explica, el día que decida pronunciar sus primeras palabras "no sé cómo voy a reaccionar, hay tantas dudas...".

Si algo ha querido dejar claro es que, durante todo este proceso, Cucurella ha estado igual de volcado que ella. "Mateo es su debilidad, y cuando hable y pueda disfrutar más de él va a ser...".

Ahora, el pequeño está inmerso en "una etapa de cambio". Claudia afirma que le encanta pintar, pero que todavía "tiene mucho que darnos. Vamos a descubrir mucho de él".

Por el momento, considera que el hermano mayor de Río y Bella "no está preparado para recibir una educación normal". "Necesita un uno para uno, aprender unas cosas antes de aprender lo que otros los niños de su edad". De este modo, siguen "preparándolo" a su manera y a su ritmo. Su objetivo es que el día de mañana "pueda incorporarse a un colegio normal, pero ahora mismo sería perder el tiempo", aclara.