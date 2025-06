Claudia Rodríguez, pareja del futbolista Cucurella, es la protagonista del último episodio de 'Madres: desde el corazón' de Mediaset Infinity

Claudia Rodríguez, pareja del futbolista Marc Cucurella, ha sido la protagonista del último episodio del programa 'Madres: desde el corazón', de Mediaset Infinity, conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara. En la emotiva entrevista, Claudia ha compartido, de forma abierta, el camino que ha recorrido su familia desde que su hijo mayor, Mateo, fue diagnosticado con autismo en 2022, tal y como se puede ver en el vídeo íntegro.

Lo que en un principio era solo una sospecha, se convirtió en una verdad que cambió la vida de la familia. "Con Mateo empezamos a notar que habían diferencias con otros niños cuando él tenía 13 meses, pero era el primer hijo y no sabíamos si era normal o si podía tardar más", comienza la joven de 25 años.

El futbolista y su pareja empezaron a diferenciar unas señales de alarma en el comportamiento de su primogénito: "No tenía contacto visual, no hablaba, lo veíamos muy pasota, no prestaba atención... Indicios que nunca hubiera pensado que era autismo por lo que yo conocía, porque Mateo era súper cariñoso, y no me cuadraba que lo fuera", explica Claudia.

Pese a que el pediatra les aseguró que "eran cosas que pasaban", fue esa intuición de madre la que los llevó a tomar una decisión difícil pero acertada: matricular a su hijo en un colegio especializado en autismo, incluso antes de tener un diagnóstico oficial. "Estoy muy agradecida de haberlo visto pronto, pero me hubiera gustado haberme dado cuenta antes", asevera la estudiante de Comunicación.

Las terapias y cómo lo vivieron

Tal y como narra la razón de amor del defensa del Chelsea F. C. en el espacio de Mediaset, ella se dio cuenta del trastorno que sufría su hijo "antes de recibir el diagnóstico". "Le apuntamos a un colegio normal y ya no se podía soportar la situación: lo estaba mal en el colegio, no tenían las herramientas necesarias para ayudarle... Y ahí dije: 'Vamos a pararnos un momento porque quizá no estamos yendo por el camino que es'. Y con toda la información que recopilé pensé que mi hijo tenía autismo, y como era muy importante la atención temprana, busqué un colegio con terapias para niños con autismo y me le llevé a ese colegio aún sin diagnóstico", espeta. Allí, tanto Claudia como Marc aprendieron "cosas tan normales como poder utilizar el baño y gestionar la flexibilidad con sus rutinas".

Aquella elección, tomada con más corazón que certezas, marcó el inicio de un proceso que ha sido "muy duro", como lo describe ella misma. Pero también fue el comienzo de un aprendizaje continuo que ha transformado no solo su maternidad, sino su relación de pareja. "Lo pasamos muy mal, algo así te puede separar o unir porque es un tema muy complicado, pero nosotros nos unimos muchísimo y siempre pensando en el bien de Mateo", afirma a Cruz Sánchez de Lara.

Nada de este proceso ha sido fácil. Claudia reconoce que el proceso está lleno de retos. "Te pilla joven y no es lo que te esperas, porque es duro y tiene lo suyo, me equivocaré mucho, pero estoy tranquila porque cada vez que tomo una decisión es por el bien de él, a partir de ahí voy con mi mejor intención", recalca.

La relación de Cucurella con su hijo

En cuanto a cómo es la relación especial de Cucurella con su hijo, ella subraya que Mateo "es su debilidad". "Está todo el día en esta lucha conmigo de intentar sacar lo mejor para él. Tendrá muchas cosas en su vida, pero lo primero es Mateo", indica.

Este tipo de vivencias, que muchas veces quedan en la intimidad de las familias, encuentran en espacios como 'Madres: desde el corazón' un lugar donde visibilizar realidades que son más comunes de lo que se cree. Y la conversación de Claudia con Cruz Sánchez de Lara pone sobre la mesa la importancia de dar visibilidad a estos trastornos.