Qué fue de Daniel Radcliffe tras Harry Potter: así ha reinventado su carrera lejos de los grandes estudios

Inés Gutiérrez 20 SEP 2025 - 06:30h.

Harry Potter fue su primer proyecto importante, pero también supuso una gran presión siendo solo un niño

El día que Maggie Smith consiguió que a Daniel Radcliffe le diesen el papel de Harry Potter

Compartir







MadridHacerte con el papel protagonista de una de las sagas más esperadas del mundo del cine no es cualquier cosa y esto es precisamente lo que consiguió Daniel Radcliffe cuando solo tenía 11 años. Él fue el escogido para interpretar a Harry Potter, daba el perfil, cuadraba con el físico del pequeño mago (salvo que sus ojos eran azules y no verdes como los del personaje, algo que se optó por ignorar) y, sobre todo, tenía talento de sobra.

A pesar de su juventud, hacía tiempo que sabía que quería dedicarse a la interpretación y ya había aparecido en algunos proyectos. Por supuesto, ninguno tan grande como este, al que tuvo que dedicar gran parte de su adolescencia y juventud y que casi le cuesta la salud. No fue nada sencillo y el joven reconoció más tarde que durante el proceso tuvo problemas con el alcohol.

PUEDE INTERESARTE Daniel Radcliffe ya es padre: el actor da la bienvenida a su primer hijo con la actriz Erin Darke

Así reinventó su carrera Daniel Radcliffe tras Harry Potter

Una de las cosas que más temía el joven Radcliffe cuando comenzó su carrera era no ser capaz de dejar atrás el personaje de joven mago una vez finalizada la saga. Encasillarse tras un papel de estas dimensiones no es difícil, es uno de esos personajes que marca una carrera y más siendo su primer proyecto importante. Sentía el peso de ser el protagonista y pronto se le sumó el peso de la fama, una gran presión que le hizo tambalearse y pasar por momentos complicados.

“Mi alcoholismo se debe a Harry Potter”, reconoció posteriormente en una entrevista con BBC Desert Island Discs. “Me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba”. La fama también le empujó hacia el abismo, bebía para poder lidiar con ser el centro de todas las miradas; por suerte, tras un par de años y algunos intentos, logro dejar atrás este problema.

PUEDE INTERESARTE Daniel Radcliffe se une a su doble en Harry Potter que quedó parapléjico en un rodaje: produce un documental

Daniel no quería quedarse encasillado como el ‘niño que vivió’ y por eso hizo todo lo que pudo para que no fuera así, lo que en parte pasó por aceptar los trabajos más alejados de Harry Potter posible. El resultado ha sido una carrera alejada de grandes productoras, con papeles arriesgados y personajes que no cualquiera se atrevería a interpretar, un giro inesperado, sobre todo tratándose del actor que dio vida a Harry Potter. Uno de los primeros golpes en la mesa llegó de la mano del teatro y de Equus, donde aparecía desnudo sobre el escenario.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Después, una vez dada por finalizada su etapa como mago, las películas de cine independiente, como Swiss Army Man, en la que interpretaba a un cadáver flatulento, o Horns, donde le crecen cuernos, se fueron turnando con otras más comerciales, como Ahora me ves 2 o La ciudad perdida. Una carrera en la que se puede permitir aceptar los trabajos en cine o teatro (también ha participado en producciones de Broadway, como Merrily We Roll Along, que le valió un premio Tony) que más atractivos le parecen, porque sus bolsillos quedaron bastante llenos en su infancia.

Por el camino ha encontrado la estabilidad sentimental con la también actriz Erin Darke, junto a quien se convirtió en padre en 2023.