'¡Vaya fama!' ha comprobado que Mayte Zaldívar y Fernando Marcos han vuelto a ser pareja tras la muerte de Julián Muñoz

De confirmarse que el matrimonio entre Mayte y Julián fue un fraude, ella podría perder la pensión de viudedad

A punto de cumplirse un año de la muerte de Julián Muñoz, Mayte Zaldívar continúa viviendo en la casa marbellí en la que pasó junto al ex alcalde sus últimos meses de vida tras una sorprendente e inesperada segunda boda.

Mayte Zaldívar y Julián Muñoz sorprendían a todos al anunciar que se casaban por segunda vez tan solo unos meses antes de que Julián falleciera. Aunque Mayte aseguraba en una entrevista que se trataba de un deseo de Julián para ver de nuevo unida a su familia, fueron muchos los que vieron en la decisión de la ex pareja un fraude de ley.

Mayte Zaldívar había mantenido durante años una relación con Fernando Marcos, pero sorprendentemente tan solo unas semanas antes de pasar por el notario con Julián, Mayte y Fernando habrían decidido poner fin a su historia de amor.

'¡Vaya fama!' demuestra que Mayte y Fernando están juntos

Nuestra compañera Carlota Vázquez se desplazaba hasta Marbella para investigar cómo es ahora la vida de Mayte, y sobre todo para averiguar qué ha sido de aquella relación con Fernando Marcos que, presuntamente, acabó abruptamente justo antes de morir Julián Muñoz.

Buceando en sus redes sociales, Carlota ha comprobado que tanto Mayte como Fernando dejaron de compartir imágenes durante el tiempo en el que Mayte y el ex edil estuvieron casados, pero solo un mes después de la muerte de Julián ambos empezaron a publicar de nuevo imágenes juntos. Según el abogado Ricardo Ibáñez, si se demostrase que el matrimonio entre Mayte y Julián fue un fraude podría perder su pensión de viudedad.