Cien canciones para entender los 90's si pasaste de ellos porque creías que el rock ya había terminado

MadridDurante años, Steve Perry fue la voz de Journey, un puesto que logró cuando se tomó la decisión de cambiar de cantante. Esta propuesta llegó en un momento crucial para Perry, que había decidido dejar la música tras la muerte del batería de su banda en un accidente de tráfico. Esta nueva oportunidad lo cambió todo.

Así fue en su vida, porque le dio una nueva oportunidad a su gran pasión, pero también para la banda, a la que trajo un aire completamente nuevo. Si hasta el momento Journey había tenido un claro tinte de rock progresivo, con la llegada de Perry los sonidos más pop se impusieron. Fue todo un éxito, por lo que ambas partes ganaron.

Steve Perry: qué proyectos tiene el exvocalista de Journey en 2025

Durante el tiempo que estuvo en la banda también probó suerte como solista, sacando algunos temas que fueron bien recibidos. En 1998 tomó la decisión de dejar la banda y, aunque pueda parecer que lo hizo para probar suerte en solitario, lo cierto es que ese fue solo uno de los motivos que se sumaron para que tomara esa decisión.

“Estaba realmente agotado. Mi amor por la música se estaba volviendo algo cuestionable en mi corazón, y tuve que parar. Fue difícil. No se lo dije a nadie, seguí trabajando y de repente todo colapsó”, explicó en una entrevista en el programa de Eddie Trunk. “La pasión por la música me había dejado, no pude encontrar la pasión para cantar. Estaba yendo por otros caminos... Creo que todo empezó a hacerme mal, incluso mi voz llegó a sufrir mucho”.

La música era su gran pasión, pero quiso poder tener una vida normal, “Fui a partidos de baseball, fui a ferias, me iba de vacaciones, iba al cine. Hice las cosas que hacen todos los demás”. De hecho, el motivo por el que regresó a la música fue una promesa que le hizo a su novia, que falleció en el año 2012 a causa de un cáncer de mama. Ella le hizo prometer que si le pasaba algo, él volvería a la música.

Fueron momentos complicados, tras la muerte de su pareja por cáncer, él mismo fue diagnosticado de un cáncer de piel del que tuvo que ser intervenido en dos ocasiones, por suerte, eso fue tratamiento suficiente. Tenía canciones que había escrito, melodías que quería plasmar y por eso regresar a la música fue el paso correcto para Perry.

En 2018 lanzó el álbum Traces y volvió a su situación de semiretiro, continuó creando y en 2021 sacó un álbum navideño, The Season; The Season 3 vio la luz en 2024. Desde entonces ha colaborado con Dolly Parton y en 2025 se publicó la canción Faithfully, con Willie Nelson.

Ha subastado discos firmados y manuscritos con sus letras en beneficio de la Sweet Relief Musicians Fund, que ayuda a músicos y miembros del gremio que lo están pasando mal, y de momento no parece tener planes de regresar a los escenarios en 2025, puesto que no ha anunciado gira ni conciertos. Será necesario esperar a ver cuál es su siguiente movimiento.