Celia Molina 22 SEP 2025 - 12:28h.

La actriz ha dado una entrevista en la revista 'Vogue' pocos días después de anunciar su ruptura con el director de cine, Tim Burton

Burton y Bellucci se separan: cinco momentos por los que siempre recordaremos a esta maravilla de pareja

Compartir







El pasado 19 de septiembre, tras tres años de relación, la actriz Monica Bellucci y el director Tum Burton emitieron un comunicado en el que anunciaban su inesperada ruptura. La agencia francesa AFP dijo: "Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", anunciando así una separación que ha pillado a todos por sorpresa, después de que ambos aparecieran juntos en varios eventos públicos el pasado mes de julio, como el Festival de Cine de Giffoni.

Pocos días después del anuncio, la protagonista de 'La pasión de Cristo' ha dado una entrevista en la revista Vogue España, donde ha hablado de la nueva vida que ha emprendido en solitario: "Hay caminos que, en un momento dado, se cruzan en una senda que continúa para siempre... El camino de Tim y el mío se cruzaron para hacer un viaje juntos y luego volver a separarse. Pero mientras yo viva, él siempre ocupará un lugar único en mi corazón", ha declarado, de lo que se desprende que la ruptura ha sido pacífica y de mutuo acuerdo.

"Mi camino y el de Tim se cruzaron para luego separarse"

El director de 'Eduardo Manostijeras' y la bellísima actriz italiana se conocieron hace muchos años, en el Festival de Cannes del 2006. En aquel momento, cada uno se encontraba en una relación estable con sus respectivas parejas (Helena Bonham Carter en el caso de él y Vincent Cassel, en el de ella) y no fue hasta el 2022 cuando comenzó su historia de amor. Ese año, en el Festival Lumière de Lyon, Bellucci entregó a Burton el premio a su productiva trayectoria y ahí comenzaron los rumores sobre su noviazgo. Algo que se confirmó en 2023, cuando ambos fueron fotografiados caminando de la mano por la romántica ciudad de París.

Su relación se afianzó a raíz del rodaje de la segunda parte de Bitelchús, en la que participó Bellucci. En una entrevista con 'Elle' France ella mismo dijo: "Estoy contenta de haberle conocido… es uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida … Lo conozco, lo amo. Amo este mundo de sueños donde los monstruos son amables… los filmes de Tim Burton hablan mucho de eso", confesó. Desde entonces, los dos han sido una de las parejas que se ha llevado todas las miradas en las alfombras rojas de las fiestas del cine, hasta que, este mes de septiembre, han sentido que su amor ha llegado a su fin.