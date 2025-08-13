Celia Molina 13 AGO 2025 - 10:30h.

El protagonista de 'Dawson crece' ha dado una entrevista en la revista 'Heathline', en la que ha hablado del progreso de su cáncer

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel protagonista en la serie 'Dawson crece', ha dado una extensa entrevista a la revista Healtline sobre el desarrollo de su cáncer colorrectal. En agosto de 2023, fue diagnosticado con cáncer de colon y, desde entonces, lucha a diario contra la enfermedad. Para él, lo más duro de todo ha sido darse cuenta de que ésta es una patología a la que uno "no puede enfrentarse solo", tal y como ha declarado en la revista:

"Hay que encontrar realmente a las personas adecuadas y acudir a ellas. No se puede hacer esto solo. Eso fue lo más difícil para mí, porque nunca pedí ayuda. Y me di cuenta de cuántas personas estaban dispuestas a ayudarme, de cómo les había privado de la oportunidad de hacerlo porque intentaba hacerlo todo yo solo todo el tiempo", ha dicho la estrella de la televisión de los años noventa. A sus 48 años, ha confesado que el proceso es "mucho más difícil de lo que pensaba", sobre todo al ser diagnosticado sin que se lo esperara.

Un cambio en las deposiciones, su primer síntoma

Hace dos años, se encontraba en plena forma. "No había ninguna señal de alarma ni nada llamativo. Estaba sano. Hacía baños de agua fría. Tenía una forma cardiovascular increíble y tenía cáncer en estadio 3, y no tenía ni idea", ha confesado. Sin embargo, un "cambio en las deposiciones" fue el primer síntoma que le llamó mínimamente la atención. Por precaución, James sintió la necesidad de consultar a su médico y, tras someterse a una colonoscopia, descubrió que tenía cáncer colorrectal.

Dado que su enfermedad se produjo antes de los 50 años, se considera un cáncer colorrectal de aparición temprana. Las tasas de de esta patología en Estados Unidos casi se han duplicado desde principios de la década de 1990. En 1994, la tasa de incidencia era de 4,8 casos por cada 100 000 personas, y en 2021 aumentó a 10,1 por cada 100 000 personas.

Ahora que sabe lo importante que es detectarlo a tiempo, el famoso actor anima a todo el mundo a realizarse pruebas ante cualquier mínimo síntoma, como el suyo: "El cáncer colorrectal no estaba en mi radar antes, así que sí, ahora tengo mucha más conciencia y soy yo quien les dice a todos mis amigos que hablen con su médico y se informen sobre las opciones de detección", concluye.