Celia Molina 21 AGO 2025 - 15:39h.

Hace dos años, el actor protagonista de 'Dawson crece' padece un cáncer colorrectal y el elenco se reúne para apoyarle

El actor James Van Der Beek comparte cuál fue el primer síntoma de su cáncer de colon: "No tenía ni idea"

James van der Beek, protagonista de la exitosa serie de finales de los años '90, 'Dawson crece' fue diagnosticado hace dos años de cáncer colorrectal. Como él mismo ha relatado en una reciente entrevista en la revista Heathline, se encontraba en perfecto estado de salud, hasta que un "pequeño cambio en sus deposiciones" hizo que le asaltaran las dudas. Acudió al médico sin excesiva preocupación y fue entonces, en agosto de 2023, cuando le detectaron la enfermedad:

"No había ninguna señal de alarma ni nada llamativo. Estaba sano. Hacía baños de agua fría. Tenía una forma cardiovascular increíble y tenía cáncer en estadio 3 y no tenía ni idea", confesaba en la revista. Igualmente, habló de lo difícil que es afrontar esta enfermedad en solitario, pues es un hombre al que le cuesta pedir ayuda: "Hay que encontrar realmente a las personas adecuadas y acudir a ellas. No se puede hacer esto solo. Eso fue lo más difícil para mí, porque nunca pedí ayuda. Y me di cuenta de cuántas personas estaban dispuestas a ayudarme, de cómo les había privado de la oportunidad de hacerlo porque intentaba hacerlo todo yo solo todo el tiempo", ha dicho.

El 22 de septiembre, en el Teatro Richard Rodgers

Entre los amigos que le apoyan están, sin duda, los actores que formaron parte de la serie 'Dawson's Creek', de donde salieron grandes estrellas de la gran pantalla como Katie Holmes. Por eso, todos ellos se reunirán con él el próximo 22 de septiembre en el Teatro Richard Rodgers de Nueva York y su reencuentro tendrá una causa solidaria: el apoyo a James en su lucha contra el cáncer y la recaudación de fondos (que partirá de la venta de entradas) irá destinada a la investigación contra su enfermedad.

Queríamos reunirnos alrededor de nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Cordon Press

Tal y como han informado medios como Variety, a esta reunión acudirán los protagonistas James Van Der Beek , Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes y Nina Repeta. Pero también , Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, quienes se sumaron a la producción tras la primera temporada. "Queríamos reunirnos alrededor de nuestro querido amigo James y recordarle que todos estamos aquí. Siempre lo hemos estado y siempre lo estaremos. Y sé que los fans de Dawson Crece sienten lo mismo", dijo Michelle, otra de las grandes actrices de la industria del cine americana. Durante este evento, los protagonistas harán una lectura dramática del guion del primer episodio, frente a un público que estará deseando volverles a ver juntos, tal y como pasó en el reencuentro de 'Friends'.