Celia Molina 23 SEP 2025 - 10:27h.

La Fiscalía General de la Justicia de México ha informado sobre la muerte de los músicos conocidos como B King y Regio Clown

Fueron vistos por última vez en un gimnasio del barrio de Polanco, Cuidad de México, donde perdieron el contacto con sus familias

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado, en un escueto comunicado, la muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, de 31 años y conocido como B King, y su compañero Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años y conocido como Regio Clown. Ambos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en un gimnasio del barrio de Polanco, en Ciudad de México, donde habían estado de gira.

Ese mismo día, perdieron la comunicación con sus familias y fueron declarados oficialmente como desaparecidos. Casi una semana después, sus cadáveres han sido hallados a las afueras de la ciudad, a 50 kilómetros del lugar donde perdieron el contacto. A través de sus redes sociales, La FGJCDMX ha informado de su muerte, que se habría producido en las horas próximas a su desaparición y por la que se abrirá una "investigación exhaustiva" por homicidio:

"La FGJEM conduce una investigación por homicidio"

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) informa sobre la investigación relacionada con el reporte de desaparición de los músicos de origen colombiano, Bayron Sánchez Salazar y Jorge Luis Herrera Lemos, quienes perdieron comunicación con su familia el pasado 16 de septiembre. En colaboración con la FGJEM se realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Por estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio", han dicho.

El organismo también ha informado que, al menos, el cuerpo de uno de los fallecidos fue reconocido por sus propios familiares: "El lunes 22 de septiembre, los familiares de Bayron Sánchez Salazar lo reconocieron durante una diligencia realizada en la Subprocuradoría Regional de San Pedro Barrientos. La Fiscalía CDMX y la CBP capitalina reiteran su compromiso de colaborar de manera estrecha con las autoridades competentes, a fin de agotar todas las líneas de investigación y garantizar el acceso a la justicia de la víctimas", concluyen.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha lamentado públicamente el hallazgo de estos cadáveres, prometiendo averiguar cuáles fueron los motivos y circunstancias que rodean la muerte de los dos músicos colombianos. "El Gobierno reitera, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, que se llevará a cabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido", han dicho desde la SRE.