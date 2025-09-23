Detenido un tercer hombre por el homicidio de un joven apuñalado en Bilbao

Agencia EFE 23 SEP 2025 - 09:33h.

El arrestado se entrega en una comisaría de la Ertzaintza

Los otros dos implicados fueron detenidos el lunes en Bilbao y en Getxo

La Ertzaintza ha detenido a un tercer joven por su presunta implicación en el homicidio de un varón de 21 años el pasado domingo en Bilbao. La víctima, de 21 años, murió en el hospital el fin de semana a consecuencia de las heridas de arma blanca.

Los detenidos, todos ellos de origen latinoamericano, tienen 31, 21 y 28 años, según ha informado la Ertzaintza, que mantiene abierta la investigación.

La primera detención se produjo durante la tarde de este lunes en Bilbao, y la segunda ya por la noche en Getxo, mientras que el tercer joven se entregó posteriormente en la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao.

Un altercado en plena calle en Bilbao

La víctima, un joven marroquí de 21 años, falleció en el hospital de Cruces tras sufrir heridas de arma blanca en el pecho en el transcurso de un altercado ocurrido en plena vía pública.

Los hechos se produjeron hacia las siete menos cuarto de la mañana del domingo en la calle Fika del barrio bilbaíno de Soloetxe.

Antes de conocer los dos arrestos, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, apeló a la colaboración ciudadana para detener a los culpables de la muerte de este joven y señaló que el Ayuntamiento va a seguir trabajando "pase lo que pase y cueste lo que cueste" para mejorar la seguridad en Bilbao.