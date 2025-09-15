La joven fue hallada en un hotel de Morelia, capital del estado de Michoacán, tras cinco días en paradero desconocido

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género mantiene abierta la investigación

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de la influencer y creadora de contenido mexicana Marian Izaguirre, de 23 años. La joven fue hallada en un hotel de Morelia, capital del estado de Michoacán, tras cinco días en paradero desconocido.

Tras su hallazgo, fue inmediatamente hospitalizada en "estado grave", donde ha pasado varios días ingresada en estado crítico, pero finalmente la joven fue declarada con "muerte cerebral" y su familia ha autorizado la donación de sus órganos.

La desaparición de Marian Izaguirre

Marian, que cuenta con alrededor de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de 320.000 en Instagram, fue vista por última vez sobre las 18:00 horas del pasado 1 de septiembre a bordo de un Kia rojo, con el que habría salido de Uruapan, y posteriormente, se habría hospedado en un hotel de Morelia.

El 2 de septiembre, ante la falta de noticias sobre su paradero, la Fiscalía General de Michoacán emitió una Alerta Alba por la creadora de contenido. Los agentes desplegaron un dispositivo rápidamente, pero los resultados no eran positivos. El 4 de septiembre, Carlos Manzano, presidente municipal de Uruapan, declaró a medios locales que la joven presuntamente había salido de la ciudad en su automóvil tras una aparente discusión fuerte con su madre: "Hay una investigación en curso. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan", explican