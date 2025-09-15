La influencer y tiktoker mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, ha fallecido tras varios días ingresada en estado crítico

Izaguirre fue localizada el pasado 6 de septiembre tras varios días en paradero desconocido

La influencer y tiktoker mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, ha fallecido tras pasar varios días ingresada en estado crítico después de haber sido localizada en Morelia, en Michoacán. La joven había sido localizada después de haber estado en paradero desconocido durante cinco días.

Izaguirre fue localizada el pasado 6 de septiembre en un hotel de la ciudad de Morelia, según apuntan varios medios locales. Tras su hallazgo, fue inmediatamente hospitalizada en "estado grave", pero finalmente la joven fue declarada con "muerte cerebral" y su familia ha autorizado la donación de sus órganos.

Una desaparición sin resolver

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su desaparición. Marian, que cuenta con alrededor de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de 320.000 en Instagram, fue vista por última vez sobre las 18:00 horas del pasado 1 de septiembre a bordo de un Kia rojo, con el que habría salido de Uruapan, y posteriormente, se habría hospedado en un hotel de Morelia.

El 2 de septiembre, ante la falta de noticias sobre su paradero, la Fiscalía General de Michoacán emitió una Alerta Alba por la creadora de contenido. Los agentes desplegaron un dispositivo rápidamente, pero los resultados no eran positivos. El 4 de septiembre, Carlos Manzano, presidente municipal de Uruapan, declaró a medios locales que la joven presuntamente había salido de la ciudad en su automóvil tras una aparente discusión fuerte con su madre: "Hay una investigación en curso. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan", explican.

El 6 de septiembre fue localizada por agentes y trasladada de urgencia al hospital: "Ella, de manera voluntaria, sale de la ciudad de Uruapan, se refugia aquí, en Morelia, en un hotel y, finalmente, es encontrada en un estado de salud muy delicado", confirmaban las autoridades.