Natalia Sette 23 SEP 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' acuden juntos a la ecografía 5D y ven la cara de su segunda hija por primera vez

Patri Pérez y Lester Duque desvelan el nombre de su segunda hija en una original revelación en familia

Patri Pérez y Lester Duque han vuelto a unirse en un momento de lo más especial. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones', que eligieron el nombre de su segunda hija hace tan solo unas semanas, comparten con todos sus seguidores la ecografía 5D en la que por primera vez han podido ver la cara de su futura bebé. Entre nervios e ilusión, la expareja no puede contener la emoción al descubrir cómo se ve su pequeña en esta etapa avanzada del embarazo.

Patri comienza el video explicando que su bebé ya está lo suficientemente grande como para poder someterse a una ecografía 5D y verla bien. “Por fin vamos a ver a Cala”, anuncia emocionada. Además, explica que irán en familia, pues Lester asistirá con ella ya que en los últimos meses se ha involucrado más en todo el proceso. Ambos ponen rumbo a la clínica mientras hablan de a quién creen que se parecerá más. “Esperemos que tenga la suerte de parecerse a su madre”, admite el canario con una gran sonrisa.

Una vez allí, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se muestran nerviosos al no saber si podrán verle la carita a su hija ya que por la mañana le habían dicho a Patri que estaba colocada de culo. Todas sus dudas desaparecen cuando aparece en la pantalla Cala y pueden observar su cara de forma clara. “Va a sacar la nariz del padre”, dice Lester ilusionado. Ambos reconocen que la experiencia de ver a sus hijos en la ecografía 5D es única y maravillosa. “Es muy guapa”, afirma el canario.

Patri Pérez desvela a cuántas ecografías ha asistido Lester Duque

Patri también se sincera sobre la implicación de Lester durante su embarazo tras la lluvia de preguntas que le llegan de sus seguidores constantemente. La catalana revela que no siempre ha acudido con ella a las ecografías. “Es la segunda a la que viene”, admite. Con total sinceridad admite que a la mayoría de ecografías ha ido sola, pero aún así agradece que a esta tan especial haya podido venir y vivirlo juntos.

Patri Pérez y Lester Duque se unen de nuevo para un momento muy especial que recordarán toda la vida. La emoción de ver la carita de Cala por primera vez se transmite a través de la pantalla. Además de enseñar a su bebé por primera vez, Patri también habla de cómo lleva Río la adaptación a la escuela infantil y transmite su miedo a que la bebé venga antes de tiempo ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!