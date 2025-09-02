Natalia Sette 02 SEP 2025 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' se unen para desvelar cuál será el nombre de su segunda hija en común

Patri Pérez aclara cómo es la relación con Lester Duque tras anunciar que está embarazada

Patri Pérez y Lester Duque vuelven a aparecer juntos en pantalla para desvelar el nombre de su segunda hija. Desde el íntimo ‘gender reveal’ que hicieron para descubrir el sexo, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ le han estado dando vueltas a cómo llamar a su futura bebé. Tras mucho pensar y algún que otro enfrentamiento, la expareja realiza una original revelación en familia y descubre cómo se llamará su segunda hija en común.

Ya la semana pasada Patri Pérez explicaba cómo quería que fuera la revelación del nombre. La influencer, muy unida a sus seguidores, quería hacer algo muy especial para compartirlo con ellos y así ha sido. Junto a Lester, Patri explica que no sólo ellos don serán partícipes, sino que también lo serán su hijo Río y Pongo, su mascota. “Pongo va a elegir un nombre y Río otro nombre”, comienza explicando la catalana.

Lo curioso de la revelación es que la decisión final no la tienen ellos, ni su hijo ni su perrito, si no el mar. De las dos opciones que quedan, las olas se encargan de llevarse el nombre que no le pondrán a su segunda hija. Patri asegura que una revelación así no se la ha visto nunca a nadie y por tanto le hace especial ilusión descubrir el nombre de esta manera.

Patri Pérez y Lester Duque reaccionan al descubrir cómo se llamará su hija

Aunque Patri y Lester habían reducido la lista a tres posibles nombres, no sabían cuál sería el definitivo hasta el momento de la revelación. Fueron las olas del mar las encargadas de “llevarse” la opción descartada, dejando así el nombre elegido para su hija. Entre nervios y expectación, la pareja vive con emoción ese momento tan especial y, al descubrirlo, no pudieron ocultar su alegría. “Ya tenemos nombre, todo cuadra”, expresa Lester visiblemente emocionado.

Patri Pérez y Lester Duque se unen de nuevo con un motivo muy especial: descubrir el nombre de su segundo bebé en común. La catalana organiza una revelación de lo más original y muestran a través de la pantalla sus reacciones. Ambos están muy felices y dejan de lado todos sus 'roces' para disfrutar de un momento íntimo, especial y sobre todo en familia, ya que no solo participa el exmatrimonio, sino también su primer hijo Río y Pongo, su dálmata ¡No te pierdas cómo se llamará la segunda bebé dale play al video!