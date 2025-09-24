Celia Molina 24 SEP 2025 - 16:10h.

La creadora de contenido, de 27 años, fue diagnosticada en 2024 con un raro y agresivo tipo de osteosarcoma (cáncer de huesos)

Hace apenas dos meses, anunció en Instagram que se casaba

El universo de las redes sociales ha despedido a otra de sus grandes influencers. Patricia Keller, creadora de contenidos de Cuiabá, Brasil, ha fallecido a los 27 de años tras una dura lucha contra el cáncer. Hace alrededor de un año, fue diagnosticada con un subtipo muy raro y agresivo de osteosarcoma que, como ella misma dijo en sus redes, "sólo se diagnostica al 1% de la población". Su madre, Jane Keller Pereira, ha asegurado en 'Need to Know' que el estado de salud de Patricia empeoró el pasado 14 de septiembre, causando su muerte pocos días después.

La influencer era hija de Marcos Pereira, funcionario judicial del distrito de Sorriso/MT, en Brasil. Tras tan triste pérdida, el Sindicato de Funcionarios Judiciales y Tasadores de Mato Grosso emitió un comunicado para expresar sus condolencias a sus seres queridos: "En estos momentos de dolor, nos solidarizamos con nuestro colega Marcos Pereira, su familia y amigos, con la esperanza de que encuentren la fuerza y el consuelo necesarios para superar esta pérdida irreparable", han dicho.

Su novio pidió su mano el pasado 19 de julio

La noticia también ha sido un duro mazazo para sus seguidores que, según las últimas publicaciones de Patricia, no imaginaban que fuera a morir de una forma tan repentina. De hecho, hace tan solo dos meses, la creadora de contenido publicó una fotografía de su pedida de mano, con la que anunciaba también su próxima boda. Ese mágico 19 de julio, ella misma aseguró que estaba "preparada para casarse" y que toda la pedida había sido grabada para incluirla en un vídeo que se pondría en la boda.

Para esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso, su madre ha explicado que, debido a sus problemas de respiración, los médicos "probaron la máscara CPAP, que es el último paso antes de la intubación". "Fue triste verla así", apuntó. Su padre añadió que su hija le llamó para despedirse: "Me dijo que me quería, que quería a su familia, me pidió perdón y me dijo que ya no podía más. Estaba sufriendo mucho. Tenía mucho dolor", concluyó Pereira.

En su cuenta de Instagram, donde hizo público el diagnóstico y el tratamiento de su enfermedad, Patricia confesó que el cáncer le había enseñado que sólo tenía dos opciones: "seguir viviendo o seguir viviendo". Incluso, en su último post, dejó una frase con la que será siempre recordada: "Lo importante es seguir intentándolo y no rendirse. Así es la vida".