Celia Molina 19 SEP 2025 - 10:18h.

El humorista ha dado una entrevista en la televisión sevillana donde ha hablado sobre la progresión de su cáncer testicular

Manu Sánchez se emociona al hablar de su cáncer: "Me siguen quitando cosas para curarme pronto"

Más de dos años después de que fuera diagnosticado con cáncer testicular (con metástasis en los ganglios), Manu Sánchez ha dado una sincera entrevista en el programa 'Al cielo, Sevilla', presentado por Curro Bono. El humorista ha hablado de aquel 30 de mayo de 2023, muy poco antes de que naciera su hija pequeña, Leonor, cuando los médicos le comunicaron que estaba enfermo y que debía ponerse en tratamiento.

Desde el principio, Manu confió plenamente en la sanidad pública, asegurando que se iba "a curar". Y confió también en el máximo apoyo que le iban a dar sus familiares y amigos, empezando por Lorena, su mujer, y sus dos hijos. Es de uno de ellos, de Manuel, de quien más ha hablado en esta entrevista, en la que ha abordado la difícil de tarea de los padres de explicarle a sus hijos que tienen cáncer. Cuando a él le toco decírselo, su hijo tenía tan solo cuatro añitos y Manu nunca olvidará aquella conversación:

"También me preguntó cuándo iba a volver"

"Manuel no lo entendía. Entonces, me hizo la pregunta más dura que me han hecho nunca: "Papá, ¿y tú qué has hecho para ponerte malo? Porque a él le estamos diciendo, no te quites los zapatos que te enfrías, no comas tantas chuches, que te duele la barriga... Ahora mismo, le hemos enseñado que una mala acción, tiene una mala consecuencia sobre la salud. Yo le tuve que decir que yo no había hecho nada para tener cáncer, pero no lo entendía. Tampoco lo entiendo yo que tengo 40 años", ha dicho, con total sinceridad.

Sánchez ha recordado también el momento en el que se fue de casa para ingresar al hospital: "Cuando yo me fui, el niño preguntó que cuando volvía. Le tuve que decir que me iba unos días o una semana al hospital, porque me iban a poner unas vacunas que llevaban un cable y que, por eso, no me podía quedar en casa. Y que podría venir a verme o yo le iba a hacer una videollamada. Luego sí hubo una mañana en la que yo dormí la última vez con mi niño, le di un beso y le dije, ahora vengo. Pero, cuando crucé la puerta, no sabía si era verdad que iba a volver o no y eso me dio muchísimo miedo", ha confesado el cómico.

A pesar del golpe que le dio la vida, Manu ha continuado con su trabajo y su vida social, mientras recibe los tratamientos pertinentes para que el cáncer entre en remisión definitiva. En enero de este mismo año, recogió el premio al 'Mejor Presentador Autonómico de 2024' y, en su discurso, además de visibilizar su enfermedad, que no ha escondido nunca, hizo gala de su buen humor diciendo que él quería vivir para "encontrarle una pareja a Juan y Medio".