El joven habla en una entrevista sobre la película 'Laberinto en llamas' junto a su padre y su abuela

Se revela el motivo por el que Matthew McConaughey fue rechazado para 'Titanic' tras su encuentro con James Cameron

Compartir







El actor y productor estadounidense Matthew McConaughey ha concedido una entrevista junto a su madre Kay, y su hijo, Levi, en la que han hablado sobre la vida familiar y su nueva película, ‘Laberinto en llamas’.

Dirigida por Paul Greengrass y protagonizada por Matthew como un conductor de autobús descarriado que rescata a 22 escolares, la película trae a Kay nuevamente a la pantalla 14 años después de su cameo en la comedia negra de 2011, Bernie, y marca el debut de Levi en la pantalla interpretando al hijo de Matthew.

PUEDE INTERESARTE Matthew McConaughey y su apasionado discurso contra las armas en la Casa Blanca tras visitar Uvalde, Texas

“Tuve que presionarlo”, dice Levi en la entrevista de ‘People’ sobre cuando le pidió a su padre que se uniera al proyecto. Además de transmitirle su presencia estelar, Kay también inculcó confianza y la importancia del pensamiento positivo en Matthew y sus hermanos Pat y Rooster, a quienes crió con su difunto esposo, James (la pareja se casó tres veces y se divorció dos veces antes de su muerte en 1992).

Una "escena complicada"

“Si te crees tonto, lo eres. Si te crees inteligente, lo eres. Si te crees guapo, lo eres”, dice la exmaestra en la entrevista, a quien sus seis nietos llaman 'MaMac' y que ahora reside en Austin con la familia de Matthew.

PUEDE INTERESARTE Un joven se despierta del coma pensando que es Matthew McConaughey

El hijo de Matthew confiesa que hubo una escena complicada con su padre en el rodaje de ‘Laberinto en llamas’. “Estábamos peleando. Tenemos una buena relación, aunque por suerte no es así en la vida real. Lo estoy disfrutando más y me encanta”, confiesa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Preguntado por si ha tenido alguna presión por ser “el hijo de Matthew McConaughey”, Levi señala que sí. “Por mucho que la gente diga que esto lo conseguí por mi padre o madre, pueden abrir la puerta, pero luego me tocará a mí hacer lo mío una vez que entre. Es mi culpa”.