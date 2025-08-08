La película, dirigida por James Cameron, lanzó al estrellato a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

Durante años, se rumoreó que Matthew McConaughey había estado cerca de interpretar a Jack Dawson, y ahora se ha confirmado

Compartir







'Titanic' es, sin lugar a dudas, una de las grandes obras maestras del cine. La película dirigida por James Cameron no solo marcó un antes y un después en términos de taquilla y efectos visuales, sino que también lanzó al estrellato a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Ambos actores pasaron a formar parte del imaginario colectivo como los inolvidables Jack y Rose. Pero la historia pudo haber sido muy distinta.

Durante años, se rumoreó que Matthew McConaughey había estado cerca de interpretar a Jack Dawson. Y ahora, gracias a las memorias del productor Jon Landau, se ha confirmado que no solo fue considerado para el papel, sino que estuvo realmente muy cerca de obtenerlo. Pero un detalle en su encuentro con James Cameron acabó alejándolo del proyecto.

En su libro póstumo, 'The Bigger Picture: My Blockbuster Life & Lessons Learned Along the Way', Landau revela que McConaughey realizó una audición junto a Kate Winslet y que la química entre ambos fue evidente. Ella "quedó cautivada por Matthew, su presencia y su encanto". Hasta ahí, todo parecía ir bien.

PUEDE INTERESARTE Así le ha quedado la cara a Matthew McConaughey tras ser picado por una abeja

Pero al finalizar la escena, Cameron le pidió repetirla con un enfoque diferente. La respuesta de McConaughey fue breve, pero decisiva: "No. Así estuvo bien. Gracias", espetó.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En un proyecto tan ambicioso y exigente como 'Titanic', esa actitud fue suficiente para descartarlo del proceso. "Digamos que ese fue el final de McConaughey en la película", recuerda Landau en sus memorias. El propio actor comentó que realmente pensó que el papel en el film era suyo. Pero la oferta nunca llegó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Cameron, conocido por su precisión y control sobre cada aspecto de sus películas, valoró no solo el talento, sino también la disposición de los intérpretes para adaptarse a su visión. DiCaprio demostró también una apertura y flexibilidad que convencieron al director.

Además, como contó Cameron en una entrevista posterior, en cuanto Leonardo entró en la sala, algo cambió: "Miré a mi alrededor y todas las mujeres del edificio estaban presentes. Ahí supe que tenía al Jack Dawson que buscábamos".

A pesar de no haber sido seleccionado para 'Titanic', McConaughey no tardó en consolidar su carrera. Ese mismo año, 1997, protagonizó 'Contacto', de Robert Zemeckis, junto a Jodie Foster, y en 2014 ganó el Oscar por 'Dallas Buyers Club'.