La ‘kiss cam’ del concierto de Coldplay acaba en divorcio: Kristin Cabot rompe con su marido tras el escándalo viral

La mujer en el centro de la controversia de la pareja Coldplay "no se escondía" porque su esposo estaba en el mismo concierto con una cita, según ha revelado The Times. Le acompañaba otra mujer, que se ha convertido en su actual novia. "De hecho, estuvo en el mismo concierto de Coldplay que Kristin".

Según desvela The Times, "llevaban varias semanas separados y viviendo separados. Fue una separación amistosa". Kristin Cabot acudió al concierto a un palco privado; Andrew, no.

La pregunta es por qué Andrew no salió en defensa de su exmujer después de la polvareda que le obligó incluso a renunciar a su trabajo mientras que su acompañante dimitió. La explicación es que al estar en un proceso de divorcio "no podía hacer declaraciones públicas".

Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la empresa tecnológica Astronomer, fue captada en cámara abrazando a Andy Byron, director ejecutivo de la compañía, y vista en la pantalla gigante del Estadio Gillette de Boston en julio. Cabot rápidamente le dio la espalda y Byron desapareció de la vista, lo que llevó al líder de Coldplay, Chris Martin, a bromear diciendo que "o están teniendo una aventura o simplemente son muy tímidos".

Las reacciones en sus respectivos círculos familiares no se hicieron esperar: Megan Kerrigan Byron, esposa de Andy, abandonó el domicilio familiar, mientras que Andrew Cabot, esposo de Kristin, se mantuvo fuera del foco mediático, hasta que decidió emitir un comunicado.

Andrew Cabot, empresario y heredero de una de las familias más influyentes de Boston, rompió su silencio a través de un portavoz tras la avalancha mediática vivida en las últimas semanas, por lo que Cabot quiso aclarar que: "No fue infidelidad, o al menos no de parte de ella. Kristin y yo nos habíamos separado en privado y de manera amistosa semanas antes del concierto".

Kristin Cabot se retiró de la vida pública para proteger a sus hijos. Ahora, según The Times, la realidad era muy distante a la que parecía.