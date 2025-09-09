El marido engañado ha hablado a través de un portavoz sobre el estatus de su relación con Kristin Cabot semanas antes del concierto de Coldplay donde se destapó la relación extramatrimonial

La ‘kiss cam’ del concierto de Coldplay acaba en divorcio: Kristin Cabot rompe con su marido tras el escándalo viral

Compartir







La infidelidad de Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la tecnológica Astronomer se elevó a escala mundial. La 'kiss cam' durante un concierto de la banda británica Coldplay, en Massachusetts la pilló en un acaramelado abrazo con un Ejecutivo de la empresa. La mujer ha anunciado su divorcio y el marido engañado ha roto, por primera vez, su silencio.

Kristin Cabot mantenía una relación sentimental en paralelo con Andy Byron, CEO de la empresa Astronomer. Ambos estaban casados con otras personas, ajenas a la pasión que se cocía entre pasillos, despachos y oficinas, donde trabajaban.

Este lunes ha hablado por primera vez, Andrew Cabot, esposo de Kristin. Lo ha hecho a través de una portavoz y se refirió a la situación que vivió su pareja, que ha asegurado que Andrew y Kristin “se separaron de forma privada y amistosa varias semanas antes del concierto de Coldplay”. Incluso ha explicado que “su decisión de divorciarse ya estaba en marcha antes de esa noche”.

El todavía esposo de Kristin Cabot ha pedido terminar con las habladurías y "especulaciones", además de pedir respeto para la privacidad de su familia. “Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto ponga fin a las especulaciones de manera respetuosa y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”, ha transmitido el portavoz al tiempo que ha precisado que Andrew no hará más comentarios sobre el tema.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El escándalo destapado por la kiss cam de Coldplay cambia la vida de Kristin Cabot y Andy Byron

El escándalo pasó factura a ambos en el terreno profesional: Andy Byron dimitió el 19 de julio, un día después de ser suspendido por el consejo directivo de Astronomer. Una semana más tarde, fue Kristin Cabot quien renunció a su cargo en la empresa. "Kristin Cabot ya no trabaja en Astronomer, ha renunciado", confirmó entonces un portavoz de la compañía a CNBC.

Ambos fueron eliminados del sitio web corporativo tras abandonar sus puestos, pero el eco del vídeo no ha dejado de crecer en redes sociales. En la grabación, que acumula millones de reproducciones, se puede ver cómo Byron y Cabot se abrazan y reaccionan incómodos al ser enfocados por la 'kiss cam'. El propio Chris Martin, vocalista de Coldplay, bromeó desde el escenario: "Uy, mira a esos dos: o están teniendo una aventura o son muy tímidos".