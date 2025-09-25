La actriz Alyssa Jayne Milano confiesa el motivo por el que se ha quitado sus implantes mamarios: "Dejo ir el cuerpo que fue sexualizado"
La actriz Alyssa Jayne Milano ha confesado el motivo por el que ha decidido quitarse los implantes mamarios
Muere una menor de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho con el consentimiento de su madre en México
La actriz Alyssa Jayne Milano, conocida por la serie de ‘Embrujadas’ entre otras, ha convertido su cuerpo en una reivindicación social que ha decidido compartir con todos sus fans a través de su perfil de Instagram. La publicación levantó muchas preocupaciones entre sus seguidores, ya que era una fotografía suya con una bata médica como si fuese a someterse a una cirugía. Y así fue.
La estadounidense de 52 años no sufría ningún tipo de problema relacionado con su salud, sino que era una cuestión más bien relacionada con la estética, aunque la artista ha explicado en sus redes sociales que va mucho más allá, que es un acto de protesta. “Estoy dejando ir el cuerpo que fue sexualizado, que fue abusado, que creía que era necesario para mí ser atractivo; ser amado; tener éxito; ser feliz”.
En el comunicado explica que se ha inspirado en otras mujeres que también han decidido hacer lo mismo con sus cuerpos, como Michelle Visage y que gracias a ella y a que lo hizo público, se sintió más segura para hacerlo y para exponerlo en redes sociales.
La operación fue un éxito
“Hoy soy amada, soy femenina, soy atractiva y soy exitosa. Nada de eso es por mis implantes. Seguiré siendo todas esas cosas cuando me despierte y se hayan ido. Hay mucha alegría en ese conocimiento y libertad en dejar ir lo que nunca fui yo en primer lugar”.
También informó que la operación fue un éxito y que se encuentra recuperándose en su casa, acompañada por su familia. Estoy en mi cama comiendo la comida que mi mamá me hizo. Gracias por todas las palabras amables. Agradezco el apoyo”. La publicación recibió cientos de comentarios felicitando y reconociendo la sinceridad de la actriz.