Una clínica que realizaba tratamientos estéticos de manera ilegal en la localidad madrileña de Coslada y anunciaba sus tratamientos en redes sociales ha sido desmantelada por agentes de la Policía Nacional, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Durante el registro del lugar, realizado con la colaboración de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid, se encontraron numerosos medicamentos caducados y almacenados sin guardar las medidas de seguridad necesarias.

Una detenida que carecía de titulación para administrar los tratamientos estéticos

En el marco de la intervención policial, –efectuada después de que arrancase la investigación durante el mes de julio al recibir una información a través del teléfono 628 711 298 de la sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial–, los agentes detuvieron a una mujer que carecía de la titulación obligatoria para la administración de estos tratamientos.

Todo comenzó cuando, una vez analizados los primeros datos, los agentes realizaron las primeras indagaciones y comprobaron que, en efecto, existía una clínica en la localidad madrileña de Coslada donde al parecer se estaban realizando tratamientos estéticos por parte de una mujer que carecía de la formación y titulación exigida.

Tras las pesquisas iniciales, pudieron descubrir que este local se anunciaba en distintas redes sociales donde ofertaba sus tratamientos a precios muy inferiores al valor real del mercado y que además existía un gran trasiego diario de pacientes.

Así, el pasado 16 de julio se realizó una inspección con la colaboración de las Áreas de Inspección de Centros Sanitarios y de Control de Farmacia de la Comunidad de Madrid constatando que en el interior de la clínica había multitud de medicamentos que no contaban con autorización para su venta en la Unión Europea.

Según informa la nota de las autoridades, estaban almacenados en un armario oculto tras un biombo de publicidad y en una habitación del local encontraron también una maleta de viaje que escondía gran cantidad de viales, muchos de ellos incluso caducados sin respetar las medidas higiénico-sanitarias exigidas.

De igual modo, los agentes intervinieron numerosas cajas con viales de toxina botulínica y de ácido hialurónico, otras medicaciones y envases con agujas y jeringas.

Por todo ello, se detuvo a una mujer como presunta responsable de un delito de intrusismo profesional y contra la salud pública.