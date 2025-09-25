Mariah Carey confiesa, intentando evitar el tema, cómo es la custodia compartida de sus hijos con Nick Cannon

Mariah Carey se ha hecho viral tras una entrevista que ha realizado en el programa ‘CBS Mornings’ presentado por Gayle King. Y no, esta vez no tiene nada que ver con sus famosos villancicos, sino con un aspecto de su vida del que no suele hablar y que ahora, pese a intentar esquivarlo de una forma clara, ha hablado.

“¿Tengo curiosidad por saber cómo llevas la relación con tus hijos? Ya que tienes la custodia compartida con Nick Cannon...", empieza diciendo el presentador ante la atenta mirada de la cantante. Tras esto, Gayle King continuó: "Quiero saber cómo es la custodia compartida cuando tu vida es tan pública”.

Ante estas dos cuestiones, se hizo un silencio eterno entre el presentador y la cantante, Mariah Carey mostró con su gesto una cierta incomodidad y no parecía que fuese a responde a un aspecto tan íntimo de su vida privada. Sin embargo, y ante la sorpresa del periodista, la artista se abrió sentimentalmente ante la audiencia.

“Siento que es mejor que no hable de él porque suele estar en su propio mundo”, declaró de forma tajante sobre el padre de sus hijos. Con esta respuesta, aunque tratando de evitar contestar, dijo mucho más de lo que ella realmente quería.

Por otro lado, la cantante afirmó que, “sin ofenderlo”, el padre de los gemelos Monroe y Moroccan podría no estar muy presente en la vida de sus dos hijos.

El rapero tiene 12 hijos con seis mujeres diferentes

Lo curioso fue que después del divorcio de esta pareja en 2016, el rapero tuvo 10 hijos más con cinco mujeres diferentes. Las últimas declaraciones de la estadounidense han dado a entender que el artista no es que se preocupe mucho del cuidado de sus hijos y parece que tampoco está muy presente de su educación, teniendo en cuenta que, con ellos, tiene un total de 12 hijos.