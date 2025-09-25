Celia Molina 25 SEP 2025 - 12:31h.

Pattie Mallette ha publicado un texto en Instagram en el que le pide a Dios que ayude a su hijo, Justin Beiber, para que se "anime"

Definitivamente, 2025 no está siendo un buen año para Justin Beiber. En los últimos meses, ha preocupado mucho a sus fans, tanto por su estado de salud mental como de la física, tras aparecer en unas fotografías fumando marihuana. El autor de 'Love Yourself' ha tratado de justificar su comportamiento errático y fuera de lugar por culpa de "acontecimientos del pasado" que no ha sido capaz de superar, sin especificar exactamente qué episodios de su vida han podido provocarle la "ira" que ha estallado en su interior.

A pesar de que, el año pasado, el nacimiento de su primera hija junto a Hailey Bieber fue motivo de alegría y celebración, parece que el cantante se ha metido una espiral de emociones de las que habla en raras ocasiones. El artista llegó a confesar que se sentía "como si me estuviera ahogando" debido al odio que había reprimido desde la infancia. También reveló que padece el "síndrome del impostor" y que, a pesar de su éxito, se siente "indigno" y "un fraude". Y, ahora, su religiosa madre, Pattie Mallette, ha publicado un mensaje en sus redes sociales que ha preocupado aún más a los seguidores de su hijo:

"Que Dios restaure lo que ha sido robado"

"Te animamos y rezamos por ti siempre, Justin. Declaro libertad, fortaleza, claridad y sanación sobre ti, Justin. Que toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu santo, rodéalo con verdad, luz y protección. Sana cada herida en su corazón, mente y cuerpo, visible e invisible, restaura lo que le ha sido robado y cúbrelo con plenitud. Llénalo hasta desbordarlo con tu amor y tu consolación. Sigue levantándolo como una voz para tu reino, inquebrantable y ardiente por ti, señor. Silencia toda voz que no provenga de ti, y deja que su vida sea un testimonio audaz de tu poder, amor y gracia sanadora. Di amén si estás de acuerdo", ha dicho, junto a un carrusel de fotografías en blanco y negro del artista.

Aunque su mayor intención fuera la de fomentar el rezo por el bienestar de su hijo, los fans se han preguntado si a Justin le ha pasado algo más de lo que el público todavía no tiene conocimiento. De igual forma, le han mandado sus bendiciones y le han asegurado a Pattie que rezan para que Beiber supere sus problemas personales y vuelvan a verle disfrutando de la música y de su vida. Por su parte, su representante se vio obligado a declarar que Justin no está "consumiendo drogas.