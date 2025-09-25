Celia Molina 25 SEP 2025 - 10:07h.

La cantante de Barbados ha presentado a su hija, que nació el pasado 13 de septiembre y cuyo nombre es Rocki Irish Mayers

ASAP Rocky, declarado no culpable de los cargos de agresión: su reacción y las palabras de Rihanna

Compartir







A través de sus redes sociales, Rihanna ha presentado a su tercer bebé, una preciosa niña que nació el pasado 13 de septiembre. La cantante ha publicado una tierna fotografía en la que sale con la pequeña en su regazo, envuelta en una manta rosa y rodeada por los brazos de su madre, en los que también lleva lazos rosas. Un color elegido específicamente para comunicar, por fin, la llegada de una niña, que se une ya a sus dos hermanos, Riot Rose y RZA.

El nombre que han elegido Rihanna y su pareja, el rapero ASAP Rocky (cuyo verdadero nombre es Rakim Athelston Mayers) tiene un significado muy especial para los dos. La bebé se llama Rocki Irish Mayers en honor, por un lado, al nombre artístico de su padre y, por otro, a la ascendencia irlandesa del padre de la artista, Ronald Fenty, fallecido a finales del pasado mes de mayo. Con ella, Riri y ASAP forman ya una familia numerosa, que han ido ampliando de forma casi consecutiva.

PUEDE INTERESARTE Taylor Swift consigue una orden de alejamiento contra su presunto acosador, que se encuentra en paradero desconocido

Homenaje a la ascendencia irlandesa de su padre

Este último embarazo de Rihanna ha sido, sin duda, el más difícil de su vida, pues su padre murió cuando ella apenas entraba en la recta final del periodo de gestación. El certificado de defunción determinó que Ronald murió insuficiencia respiratoria aguda, cáncer de páncreas y neumonía por aspiración. Otras causas enumeradas en el documento incluyen insuficiencia renal aguda y necrosis tubular aguda, por lo que se deduce que el señor Fenty presentaba una muy mala salud, al menos, en el último periodo de su vida.

Junto a la fotografía de la madre e hija, en la que hasta el fondo del reloj de oro de Rihanna es de color rosa, la cantante de Barbados ha publicado también una simpática foto de unos guantes de boxeo del mismo tono. Al no saberse nada, hasta ahora, del sexo del bebé, sus fans han estallado de alegría al saber que se trataba de una niña. Las fotografías se han llenado de dulces comentarios en los que le dan su más profunda enhorabuena y entre los que destaca el mensaje que le ha mandado la actriz Ellen Pompeo, protagonista de 'Anatomía de Grey', donde dice que es "una bebé preciosa".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Rihanna se ha convertido así en madre por tercera vez y continúa inmersa en los cuidados de su amplia familia. En febrero de este mismo año anunció que estaba trabajando de nuevo en un esperadísimo álbum, que se llamará 'R9', del que todavía no se sabe su fecha de lanzamiento, ni se atisba.