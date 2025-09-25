La película se proyecta este jueves en el festival y se estrenará en cines el 17 de octubre

Leiva es hoy el gran protagonista del Festival de Cine de San Sebastián. Allí se presenta el documental 'Hasta que me quede sin voz', que cuenta la trayectoria del músico y los graves problemas de voz que le han obligado a cancelar alguno de sus conciertos.

La película se proyecta esta tarde y el 17 de octubre llega a los cines. El proyecto nació del trabajo conjunto de Mario Forniés (productor y habitual colaborador de Leiva en sus videoclips), Lucas Nolla (montador con amplia experiencia en cine) y Sepia (fotógrafo y director de videoclips, nacido en Ushuaia).

El cantante se ha visto obligado a cancelar algunos de sus conciertos precisamente por esos problemas de salud. El último caso fue en Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado que, debido a causas de salud comunicadas por el propio artista, Leiva se ha visto obligado a cancelar el concierto previsto para esta noche, sábado 20 de septiembre, en las Pistas de la Fuente de la Niña, dentro del marco de las Ferias y Fiestas 2025.

"Desde el Ayuntamiento lamentamos profundamente esta circunstancia y deseamos al artista una pronta recuperación", ha señalado el Consistorio en un comunicado.

Leiva, que iba a presentar su nuevo trabajo 'Gigante' dentro de su gira nacional, había agotado todas las entradas para esta cita, una de las más esperadas del calendario musical de las Ferias.

En el comunicado oficial remitido por el artista se señala que "el evento ha sido cancelado debido a una situación médica sufrida por Leiva en las últimas horas y agravada en el día de hoy, que imposibilita al artista su efectiva participación en el concierto de esta noche. Concretamente una infección aguda en las vías respiratorias, cursada con faringitis aguda y amigdalitis lingual".