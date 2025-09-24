Celia Molina 24 SEP 2025 - 13:44h.

El hijo de María Jiménez, fallecida en septiembre de 2023, ha puesto a la venta 12 exclusivos collares de su difunta madre

Diana Navarro, Falete, Melody y otras diez artistas se unen en concierto para recordar a María Jiménez

La gran María Jiménez falleció el 7 de septiembre del año 2023 a causa de un cáncer de pulmón. Su hijo, Alejandro Sancho, fue el encargado de recibir a todos los seres queridos que se acercaron hasta su capilla ardiente y posterior entierro, pidiéndoles que "celebraran" siempre a su madre y que nunca dejaran de escuchar su música. María murió a los 73 años tras una vida marcada por la tragedia y dejando el legado (en forma de fundación) de su lucha contra los malos tratos y la violencia de género.

Dos años después de su muerte, Alejandro Sancho ha tomado la decisión de poner algunas de sus joyas a la venta, a través de la página web que lleva el nombre de la cantante. Tal y como ha anunciado a través de la cuenta de Instagram de la artista -que ahora gestiona él- sus incondicionales pueden adquirir "piezas únicas y originales de mamá", entre las que se encuentran 12 collares y varias pulseras con unos precios que van desde los 15 a los 90 euros.

La mayoría de las joyas ya están agotadas

Complementos que lució la artista en varias ocasiones -alguno incluso asegura que estaría bendecido por ella- y que han tenido una gran aceptación, ya que 24 horas después de publicarlas en sus redes sociales, la mayoría de las joyas están agotadas. Aunque él lo ha hecho con la intención de los fans de su madre puedan tener un pedazo de ella, no se ha librado de la polémica con la publicación de estos objetos en venta. Muchos no entienden cómo ha vaciado el joyero de María y está vendiendo cosas con tanto "valor sentimental" para él y su familia. "No hay nada que entender, queremos que los tengáis" ha respondido Alejandro con rotundidad.

Este verano, el hijo de la artista también decidió alquilar la casa en la que María Jiménez vivió en Chiclana de la Frontera, Cádiz. Una propiedad compuesta por 4 apartamentos independientes de 25 metros cuadrados que ella misma decoró a lo Frida Kahlo para sus invitados, con jardín y una gran piscina y que Alejandro ha convertido en un alquiler vacacional "a un precio razonable", no solo por motivos económicos, sino para que el recuerdo de la icónica artista siga más vivo que nunca. Él está profundamente convencido de que su madre estaría "encantada" de abrir su casa y sus pertenencias a quienes la admiraban y querían.