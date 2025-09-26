Claudia Barraso 26 SEP 2025 - 19:46h.

Harper Beckham estrena cuenta de Instagram propia a los 14 años poco antes del lanzamiento del programa de su madre

Primeras palabras de Brooklyn Beckham sobre su disputa con David y Victoria: "Mi esposa y yo hacemos nuestras cosas"

Compartir







Harper Beckham ha abierto su primera cuenta de Instagram dos semanas antes del lanzamiento del programa de su madre Victoria. A sus 14 años, estrena cuenta privada en la red social, donde ya acumula 33 seguidores y sigue a 65 personas. Además, ya tiene el ‘tic’ que hace oficial su perfil.

“Tu rubia favorita”, ha puesto como descripción junto con una foto de perfil que sale ella posando con los ojos cerrados y poniendo ‘morritos’. La joven estrenó perfil este mismo viernes, poniendo además sus lugares habituales de residencia en las diversas casas millonarias de su familia, en Londres, Los Ángeles y Miami.

PUEDE INTERESARTE David y Victoria Beckham celebran lo mucho que ha crecido su hija Harper en su 13º cumpleaños

Por el momento, la cuenta es privada. No sabemos si el control de esta depende de sus padres o si es la menor quien maneja este perfil. Sus hermanos, Romeo, Cruz y su novia, Jackie, sus padres y amigos cercanos a la familia Beckham ya han seguido a Harper.

Quienes no han seguido a la hermana menor, es Brooklyn y su esposa Nicola Peltz, con quienes todavía hay tensiones familiares. Por el momento, debido al cambio de horario, ya que l apareja está en Estados Unidos, se sospecha que todavía no sepan de la existencia de esta cuenta.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ha publicado una tierna imagen con su madre

La foto de perfil no ha sido elegida al azar, sino que es de una sesión de fotos que se hicieron su madre y ella. Después de crear su perfil, ha subido una historia donde aparece posando de la misma manera, pero acompañada de Victoria, las dos posando como si fuesen a darse un beso. Una tierna imagen madre e hija que deja ver lo cercana que es la joven con la empresaria.