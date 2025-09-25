El primogénito de David y Victoria Beckham ha roto su silencio sobre la disputa que rodea a la familia desde hace meses

Victoria Beckham se pronuncia tras la disputa familiar y el distanciamiento de su hijo Brooklyn: "Siempre nos apoyamos"

Compartir







En los últimos meses, los Beckham se han convertido en protagonistas indiscutibles de la crónica social. La popular y exitosa familia se ha visto envuelta en una tormenta mediática que ha puesto en el centro a Brooklyn Beckham, el primogénito de David y Victoria, protagonizando, según medios extranjeros, desplantes, ausencias en celebraciones importantes y un distanciamiento que ha dado mucho que hablar.

Ahora, en medio de la polémica, Brooklyn ha roto su silencio. Lo ha hecho en una entrevista concedida al 'Daily Mail' durante el Ryder Cup All-Star Match en Nueva York, donde ha hablado por primera vez de la controversia que lo enfrenta con su familia.

"Siempre va a haber gente diciendo cosas negativas, pero tengo una esposa muy comprensiva. Ella y yo simplemente hacemos nuestras cosas, mantenemos la cabeza baja y trabajamos. Y somos felices", ha asegurado, evitando hablar directamente de su disputa con David y Victoria, pero dejando claro que su prioridad está en su mujer, Nicola Peltz.

PUEDE INTERESARTE El verdadero motivo por el que Brooklyn no visitó a sus padres David y Victoria Beckham en Londres

Asimismo, ha añadido que "la gente siempre dice tonterías" y que, su objetivo ahora es: "Solo trato de hacer esto, jugar al golf con algunos amigos, y es divertido. El resto no me preocupa", evidenciando que no pretende alimentar más la polémica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Aunque no ha entrado en detalles sobre el conflicto, sus declaraciones confirman que es consciente del ruido mediático.

El conflicto de los Beckham

Según los tabloides británicos y medios estadounidenses, el origen del conflicto se remonta a la boda de Brooklyn y Nicola en Palm Beach en 2022. La decisión de la novia de no llevar un vestido diseñado por Victoria Beckham fue interpretada como un desplante hacia su suegra. Aunque entonces se trató de minimizar el episodio, la prensa señaló que la relación entre la diseñadora y su nuera no estaba pasando por su mejor momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y ahora, con el paso de los años, las tensiones se han hecho más visibles. Sobre todo este año, cuando Brooklyn ya no mantiene contacto con sus padres ni con sus hermanos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El momento que evidenció su guerra familiar fue la ausencia de Brooklyn y Nicola en el 50º cumpleaños de David Beckham, celebrado con una gran fiesta en Londres. Tampoco asistieron al último desfile de Victoria en París ni han aparecido en reuniones familiares.

A ello se suma otro episodio: el pasado mes de julio, Brooklyn participó en el rodaje de un anuncio publicitario a tan solo tres kilómetros de la casa de sus padres en Holland Park, pero se marchó sin visitarlos, de acuerdo a las informaciones publicadas.

No hay que olvidar que en abril de este año se conoció que los hijos mayores de David y Victoria Beckham, Brooklyn y Romeo, estaban peleados y que no se hablaban. Todo apuntaba a que la causa de este conflicto es la ya exnovia del más pequeño de los dos, Kim Turnbull.

El portal 'TMZ' indicó que Kim mantuvo una breve relación sentimental con Brooklyn años atrás, antes de comenzar su noviazgo con Romeo. Aunque se aseguraba que no había celos de por medio, el mayor de los Beckham habría estado cuestionando las intenciones de Kim al involucrarse con ambos. Romeo y Kim pusieron fin a su romance en junio.