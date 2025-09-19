La diseñadora de moda ha concedido una entrevista a la revista 'Elle' sobre la maternidad, su carrera y su matrimonio con David Beckham

Continúa el drama familiar de los Beckham: una celebración, una llamativa ausencia y un "desaire"

Compartir







Desde comienzos de este año, la familia Beckham atraviesa un momento delicado tras una serie de disputas que han hecho saltar las alarmas sobre una posible ruptura de la unidad familiar. En el centro del conflicto está el primogénito, Brooklyn Beckham, quien ha protagonizado varios desplantes hacia sus padres, David y Victoria, y habría limitado o incluso cortado el contacto con ellos en numerosos eventos importantes.

La tensión se habría disparado cuando Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz Beckham, omitieron invitar a la familia a una ceremonia de renovación de votos que celebraron el pasado mes de agosto. A esto se han sumado otras señales: Brooklyn no ha asistido a celebraciones familiares clave, incluidas algunas por el cumpleaños de David. Su nueva casa en Los Ángeles, adquirida con Nicola, también se considera un indicio más de que el joven está afianzando una vida lejos de Reino Unido y de la esfera inmediata de sus padres.

PUEDE INTERESARTE Brooklyn Beckham y su pareja Nicola Peltz rompen en redes sociales con sus hermanos Romeo y Cruz: todos los detalles del conflicto familiar

En medio de ello, Victoria Beckham ha concedido una entrevista a la revista 'Elle' en la que aprovecha para clarificar su visión de la dinámica familiar y su forma de entender el matrimonio, la maternidad, su carrera como diseñadora de moda, y el apoyo mutuo en su familia.

PUEDE INTERESARTE Brooklyn Beckham celebra el 50 cumpleaños de su suegro tras no acudir al de su padre, David Beckham

En el reportaje, publicado este pasado jueves 18 de septiembre, Victoria describe a los Beckham como "una familia muy tradicional", asegurando que los valores que le inculcaron cuando era niña siguen vigentes en su hogar: cenas en familia, respeto e incluso estar presentes los unos para los otros, pese al ruido mediático.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Nos gusta divertirnos. Nos gusta pasar tiempo todos juntos. Somos una familia muy tradicional, mucho más de lo que creo que la gente se daría cuenta. Todos nos apoyamos. Siempre nos apoyamos los unos a los otros", ha indicado, queriendo dejar a un lado la fricción que rodea a su familia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sobre su matrimonio con David, Victoria ha señalado que siguen creciendo como pareja. Su carrera, dice, no ha sido un camino fácil: el desafío de pasar de Spice Girl a fundar y consolidar una marca de moda de lujo, mantener una imagen pública, gestionar críticas y balancear familia y trabajo. "Él creyó en mí cuando mucha gente no lo hizo. Invirtió en mí. A veces he sido el hazmerreír, la gente no se tomaba en serio mi negocio, pero él siempre creyó en mí", ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que siempre ha intentado ser "la mejor madre y esposa posible", y ha subrayado que el documental que pronto estrenará en Netflix le ha permitido abrir puertas íntimas de su vida, mostrar aquello que no se ve en redes o en la prensa, y que incluso sus hijos -se desconoce si también su hijo mayor- han reaccionado con sorpresa ante algunas escenas.