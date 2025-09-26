La presentadora reaparece tras su denuncia por presunta agresión sexual contra el exconsejero de la Xunta de Galicia Alfonso Villares

La exmujer de Javier García Obregón lleva alejada de los medios de comunicación desde antes de verano

Compartir







BarcelonaPaloma Lago ha reaparecido este jueves ante los medios de comunicación en los Premios de Sostenibilidad y Moda 'Greenwalk', en Barcelona, después de la repercusión mediática que tuvo hace unos meses por la demanda por presunta agresión sexual que interpuso contra el exconselleiro del Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares.

Allí, la modelo ha confesado estar "muy feliz y encantada" de estar en la ciudad condal "presentando estos premios de moda", pero ha dejado claro que "no puedo daros ninguna información sobre este tema porque es un tema que está judicializado".

PUEDE INTERESARTE Un familiar de Paloma Lago encontró a la presentadora desnuda y desorientada en su casa y llamó al 112

Aguantado la presión mediática

Impasible ante las preguntas de los reporteros, Paloma ha aguantado la presión mediática y simplemente ha comentado que ha pasado el verano "muy bien, genial", pero no ha querido comentar nada más al respecto.

La exmujer de Javier García Obregón lleva alejada de los medios de comunicación desde antes de verano, en su casa de Cabo Prior, en Ferrol, y allí ha recibido el apoyo incondicional de su familia. Ahora, sigue a la espera de que el proceso judicial siga su curso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Denuncia por sumisión química contra el exconsejero de la Xunta

Según el atestado de la denuncia, el pasado 27 de diciembre un familiar de la presentadora acude a la casa de ella y la encuentra desnuda y desorientada. Rápidamente llama al 112 y acuden al domicilio los servicios médicos.

Cuatro días más tarde Lago presenta en la comisaría de Ferrol una denuncia por sumisión química contra el exconsejero de la Xunta.