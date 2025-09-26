El cantante Raphael se ha visto obligado a cancelar su concierto en Zamora por problemas de salud derivados de un proceso gripal

La entrevista de Carlos Franganillo a Raphael, esta noche en 'Informativos Telecinco': "Moriré en el escenario"

El cantante Raphael ha suspendido por un proceso gripal el concierto gratuito que tenía previsto dar este viernes por la noche en el recinto ferial Ifeza de Zamora, como colofón a la gala de entrega de los premios de la Fundación Caja Rural de esta capital castellanoleonesa, según ha informado la organización en un comunicado.

La oficina de representación del cantante ha indicado que el concierto se suspende por "motivos médicos relacionados con un proceso gripal", ha lamentado las molestias que la cancelación pueda causar y ha agradecido "de antemano la compresión y apoyo" del público y la organización.

La suspensión del concierto de Raphael, que estaba previsto que cantase durante cerca de una hora y media, ha llevado a modificar los horarios del resto de actuaciones musicales programadas.

Sus próximos compromisos

Tras la actuación cancelada en Zamora, Raphael tiene previsto dar cinco conciertos en octubre: el próximo día 4 en la plaza de toros de Murcia, el día 11 en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, el día 18 en la plaza de toros de Almería y los días 24 y 25 en el Auditorium de Palma de Mallorca.

En junio el artista volvió a lo grande a los escenarios. Fue en Mérida donde Raphael volvió a ser el de siempre ofreciendo una noche mágica a todos sus fans que esperaban ansiosos su regreso después de semanas muy duras para el artista. A sus 82 años se recuperó sorprendentemente bien de un linfoma cerebral por el que estuvo días ingresado en el hospital.

En una entrevista para el programa de Informativos Telecinco, el propio cantante habló de sus diez días en el hospital. "Afortunadamente me sacaron adelante de una manera rápida. Me acuerdo de que cuando vinieron a explicarme lo que me ocurría yo ya estaba puesto en la carretera. Le dije a los médicos 'lo que vaya a hacer, hágalo ya'".

Ahora, tras este comunicado, sus fans vuelven a estar preocupados por el estado de salud del cantante. Aunque su equipo ha comunicado que solo se trata de un "proceso gripal", esta cancelación ya ha levantado ciertos rumores sobre un empeoramiento en su salud.