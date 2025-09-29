Redacción Uppers 29 SEP 2025 - 15:43h.

Douglas, de 81 años, y Zeta-Jones, de 56, celebran sus cumpleaños el mismo día, aunque nacieron en años distintos

Michael Douglas, de 81 años, y Catherine Zeta-Jones, de 56, cumplen años el mismo día, el 26 de septiembre, aunque nacieron en años distintos. Pero esa diferencia de edad nunca ha sido un problema para ellos y no dudan en celebrar juntos una ocasión tan especial, como han compartido en sus redes sociales.

“¡Feliz cumpleaños, Michael! ¡Compartir este día tan especial contigo es una experiencia única!”, escribía la protagonista de 'El Zorro' junto a una bonito álbum de fotos inéditas a través de su perfil de Instagram. Acto seguido el protagonista de 'Instinto básico' felicitaba a su esposa en su perfil: “Para mi hermana cumpleañera: ¡qué alegría celebrar un año más contigo! Felicidades por tu espectacular juego en la Celebrity Ryder Cup. Feliz cumpleaños al amor de mi vida”.

Cumpleaños en la Celebrity Ryder Cup

Douglas se refería a la participación de ella junto a Pau Gasol en el encuentro deportivo que fue la oportunidad perfecta para que la pareja disfrutara de su cumpleaños compartido en plena forma. “Fue un día en el campeonato de celebridades de la Ryder Cup hoy. Quiero agradecer a todos los participantes de la Ryder Cup por invitarme. Fue increíble. No ganamos, pero está bien. Tuvimos un día fantástico. Un saludo a todos mis compañeros de equipo. Estuvimos conociendo gente increíble. Mucho amor”, aseguraba la actriz.

La diferencia de edad no es impedimento para el amor

Así, recuperando algunas de sus mejores fotografías en diferentes momentos de su vida, Michael y Catherine demostraban que la diferencia de edad no es un impedimento para el amor que comparten desde hace casi 25 años. Ambas publicaciones cuentan ya con miles de 'me gusta', y muchos fans de la pareja les mandaron sus mejores deseos en este día tan especial. "Felicidades a los dos", "se nota que os queréis mucho" o "qué guapos estáis" fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Ambos se conocieron en 1998, cuando coincidieron en el Festival de Cine de Deauville, en Francia. La belleza de la actriz cautivó instantáneamente al actor. “Le dije después de unos treinta minutos: ‘Voy a ser el padre de tus hijos’. Sonaba bien, y ella respondió: ‘Ha llegado el momento de decir buenas noches", contó el oscarizado actor en una entrevista con Larry King en 2001. Nada hacía prever que con el tiempo se convertirían en uno de los matrimonios más duraderos y seguidos del mundo de cine, pero Douglas encontró la manera de volver a acercarse a ella enviándole flores y una disculpa. Dos años más tarde, en 2000, se casaron y tres después daban la bienvenida a Cary, su única hija en común.