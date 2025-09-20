La lucha de Catherine Zeta-Jones contra el trastorno bipolar: "Nunca quise gritarlo a los cuatro vientos"

Juan Arcones 20 SEP 2025 - 09:00h.

A finales de los años 90 llegó a Hollywood una nueva estrella que arrasó desde su primer papel protagonista en ‘La máscara del Zorro’. Y no estamos hablando de Antonio Banderas, sino de Catherine Zeta-Jones, que asombró a todos con su interpretación. También al productor de la película. “Recuerdo que estaba en la serie de televisión ‘Titanic’, que no es la de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, pero estaba bien. Necesitaba el trabajo”, contó en The Drew Barrymore Show. “Y Steven Spielberg -sí, se refería a él- casualmente estaba viendo televisión un domingo por la noche y dijo: ‘Oh, ¿quién es ella? Quizá sería buena para Zorro’. La semana siguiente recibí una llamada para ir a conocer al director Martin Campbell”.

“Durante los siguientes días estaba haciendo pruebas de pantalla con el maravilloso Antonio Banderas y el icono de mi antiguo país, Anthony Hopkins… y allí estaba yo pensando: ‘Si esto termina ahora mismo, ha sido un sueño hecho realidad’. Y luego conseguí el trabajo y cambió mi vida”. Y desde luego que la cambió, porque su carrera en Hollywood despegó de golpe.

Tras ‘La máscara del Zorro’ llegarían películas como ‘La trampa’, con Sean Connery; ‘La guarida’, con Liam Neeson; o, por supuesto, ‘Chicago’, con la que conseguiría el Oscar a Mejor Actriz Secundaria. Además de que, gracias a la película con Antonio Banderas, conoció al que que sigue siendo su marido a día de hoy, Michael Douglas.

“La conocí en el bar y fui todo un caballero”, contó el actor en The Jonathan Ross Show. Él estaba promocionando ‘Un crimen perfecto’. "¿Por casualidad quieres volver y tomar una última copa?”, recordó haberle preguntado. Y cuando Catherine Zeta-Jones accedió, Michael Douglas fue brutalmente sincero: “Sabes, voy a ser el padre de tus hijos”. Pero, según Douglas, la actriz se asustó. “Sabes, he oído mucho sobre ti, y he visto mucho sobre ti, y creo que es momento de decir buenas noches”. Y aunque pensaba que había arruinado su única oportunidad, se las arregló para que, cuando Zeta-Jones llegara a Escocia a rodar ‘La trampa’, le esperaran rosas cuando llegara al rodaje.

Durante años han sido uno de los matrimonios más estables de Hollywood, aunque con sus idas y venidas. Porque en 2013 se dieron un tiempo para tratar de reconducir su vida conjunta. “Creo que cuando das un paso atrás y resuelves las cosas, te hace más fuerte. Estamos más fuertes que nunca”, explicó el actor en la revista People. ¿Y a qué se debió este parón? Primero, al cáncer de garganta sufrido por Michael Douglas, que se enfrentó a un tratamiento durísimo. Pero también a que Catherine Zeta-Jones fue diagnosticada con trastorno bipolar tipo II. Durante el tratamiento de su marido, la actriz admitió estar muy afectada: no dormía bien, tenía preocupaciones constantes, ansiedad, y estos factores la llevaron a reconocer que necesitaba tratamiento.

En abril de 2011, la actriz ingresó a una clínica especializada en salud mental (Silver Hill Hospital, en Connecticut) durante cinco días para comenzar el tratamiento del trastorno bipolar II. En una declaración a la revista People habló abiertamente de ello por primera vez. "Este es un trastorno que afecta a millones de personas y yo soy una de ellas. Si mi revelación de tener trastorno bipolar II ha animado a alguien a buscar ayuda, entonces ha valido la pena. No hay necesidad de sufrir en silencio y no hay vergüenza en buscar ayuda”.

Aunque todo se hizo público después de que la vieran saliendo de la clínica. “Nunca quise ser tan abierta al respecto como lo fui”, confesó en una entrevista para InStyle. “Tengo esa mentalidad británica de mantener la compostura; no era algo que quisiera gritar a los cuatro vientos”. Pero, al hacerlo público, esperaba que otros que atraviesen algo similar supieran que es algo controlable. “Ya estoy harta de hablar de esto porque nunca quise ser la imagen visible de ello. Nunca quise que saliera públicamente. Pero salió”, contó en Good Morning America. “Lo gestionjé lo mejor que pude, diciendo simplemente ‘oye, soy bipolar’. Todos tenemos cosas, estamos haciendo lo mejor que podemos. No podemos saltar desde los tejados diciendo: ‘Tengo esto, mírenme, víctima’. No. Todos tenemos problemas en la vida, y tengo amigos estupendos, gran apoyo, y eso es todo lo que puedo hacer”.

"Nunca quise ser la imagen visible del trastorno bipolar"

Eso sí, gracias a su tratamiento, ha conseguido apreciar de otra forma las cosas pequeñas del día a día, como salir a dar un paseo o tomarse un té en su terraza, como contó en la revista Hola, pero en su versión inglesa. Y también se dio cuenta de cómo de fuerte era su matrimonio con Michael Douglas, un gran apoyo para superar los peores momentos de su enfermedad.

¿Qué es el trastorno bipolar tipo II?

El trastorno bipolar tipo II es una condición de salud mental caracterizada por la alternancia entre episodios de depresión mayor y fases de hipomanía. Durante la depresión, la persona puede sentirse profundamente triste, sin energía, con dificultades para concentrarse y sin interés en actividades que antes disfrutaba, lo que afecta seriamente su vida cotidiana.

En contraste, la hipomanía es un estado de ánimo elevado o irritable en el que se experimenta más energía, menos necesidad de dormir, mayor productividad y en ocasiones impulsividad, aunque sin llegar a la intensidad ni a la pérdida de contacto con la realidad propias de la manía del trastorno bipolar tipo I. Esta combinación hace que, en el bipolar II, los episodios depresivos suelan ser más frecuentes y debilitantes, mientras que las fases hipomaníacas pueden pasar desapercibidas o confundirse con un simple “buen momento”.