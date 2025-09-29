Celia Molina 29 SEP 2025 - 12:04h.

La creadora de contenido y pareja del golfista Jake Knap ya había comunicado en sus redes sociales que tenía "problemas cardíacos"

Su novio le ha dedicado unas emotivas palabras en la revista People: "Esto es muy difícil de procesar para todos los que la conocían"

La influencer estadounidense Makena White ha fallecido a los 28 años de edad, tal y como ha informado una amiga suya en su cuenta de Instagram. "Hola a todos: soy una amiga de Makena y les escribo con gran pesar para informarles de que ella falleció a principios de la semana pasada. Su padre, su familia, sus amigos y, por supuesto, sus perros, Nelly y Fergie, ya la extrañan profundamente. Si deseas honrar la memoria de Makena, las donaciones a la Clínica de Salud Cerebral y Memoria Bruyère o al Fondo de Dotación Griffin Bell significarán mucho", versa el texto de despedida publicado en la cuenta oficial de Makena.

Aunque no se ha revelado la causa exacta de la muerte, en una publicación que ella misma hizo a principios de este verano, Makena comenzó a hablar de sus problemas cardíacos. Primero informó que padecía "taquicardias" y, después, anunció que su "defecto cardíaco" le habían obligado a llevar "un holter", un dispositivo electrónico que mide la actividad eléctrica del corazón durante un tiempo prolongado. Por tanto, se deduce que su prematura muerte ha tenido que ver con esta indefinida patología de la que dio pequeños detalles en redes.

Makena llevaba dos años saliendo con Jake Knap

Horas después de que se anunciara la muerte de White, su novio, el golfista Jake Knap, con quien llevaba saliendo desde agosto de 2023, rompió su silencio y recordó a su novia en una declaración compartida en exclusiva con la revista People: "Makena era una persona muy considerada, cuya generosidad hacia los demás es algo que siempre apreciaré. Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender", ha dicho el deportista.

"Tenía una familia increíble, grandes amigos, y todos extrañaremos su energía divertida y extrovertida. Es poco decir lo difícil que es procesar todo esto para todos los que conocían a Mak, especialmente su familia y amigos, quienes merecen privacidad y respeto durante este momento tan complicado", ha concluido. Hace apenas un mes, la influencer había publicado en redes un carrusel de fotografías de su romántico segundo aniversario.

Por su parte, todos sus seguidores y quienes la conocían han trasladado su cariño a los familiares y amigos de la fallecida y han expresado la "suerte" que tuvieron de conocerla en vida. Su amiga y encargada de dar tan triste noticia, se despedía de ella diciendo que "era única" y que "estar a su lado era un auténtico regalo". El funeral se celebró en el más estricto ámbito privado, por lo que los restos de la joven Makena ya descansan en paz.