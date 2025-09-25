Celia Molina 25 SEP 2025 - 16:06h.

Brenda, Lara y Morena, que tenían entre 15 y 20 años, fueron brutalmente asesinadas por una banda de narcotraficantes peruanos

El Ministro de Seguridad de Buenos Aires ha confirmado que la tortura y el asesinato de las chicas se retransmitió en vivo

Compartir







El asesinato de Brenda del Castillo (20 años), Morena Verdi (20 años) y Lara Morena Gutiérrez (15 años) ha conmocionado a la población argentina. Las tres chicas de localidad de La Matanza desaparecieron el pasado 19 de septiembre y sus cuerpos sin vida fueron encontrados posteriormente en una casa de Florencio Varela (Argentina), tras ser brutalmente torturadas y asesinadas. Las jóvenes fueron vistas por última vez en una estación de gasolina, donde se subieron voluntariamente a un Chevrolet Tracker de color blanco. Y ahí se les perdió la pista.

Días después, sus cadáveres fueron encontrados en una casa relacionada con el narcotráfico peruano y donde se realizaron cuatro detenciones: las de un hombre y una mujer que, en el momento en el que llegó la policía, estaba "limpiando la casa", según publica 'El Clarín'; y las de los dos dueños de la casa. Pero el dato más cruel, tal y como ha comunicado el Ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, es que todo el delito fue retransmitido en directo por las redes sociales:

PUEDE INTERESARTE Muere un figurante durante el rodaje de la película de Los Javis en Comillas: tropezó junto a una escalera

"Esto le pasa al que me roba droga"

"Toda la sesión de asesinato y tortura fue transmitida en vivo por redes sociales y, aparentemente, la habrían visto 45 personas que forman parte de esa cuenta de Instagram" ha dicho en la televisión argentina. Por lo tanto, ese directo, que se habría emitido como una forma de aleccionamiento, estaba dirigido a un grupo cerrado de usuarios de la famosa red social. Al preguntarle cómo el ministerio había accedido a esta información, Alonso contestó que lo había confesado uno de los detenidos. De hecho, parece ser que, en el vídeo, el líder de la banda de narcotraficantes había dejado un mensaje: "Esto le pasa al que me roba droga".

La investigación apuntó que la voz de ese hombre pertenece a Julito, un narco peruano de 23 años que habría sido el autor intelectual del triple asesinato y que ya está en busca y captura. Mientras tanto, la sociedad argentina llena las redes sociales de mensajes en los que condenan este brutal crimen y entre los que destaca el de la cantante María Becerra, que ha pedido justicia para Brenda, Lara y Morena: "Basta de mirar para otro lado, basta de callar. Dejemos de neutralizar la inseguridad y la injusticia. Esto no puede pasar más, no hay palabras para el dolor. Mucha fuerza a la familia", ha dicho la artista.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

'El Clarín' también ha dado detalles sobre las torturas a las que fueron sometidas las tres chicas porque, presuntamente, una de ellas se había "quedado una droga" que no era suya. Las autopsias revelan que sufrieron amputaciones, luxaciones, aplastamientos y heridas punzocortantes antes de que les arrancaran la vida. Solo falta por saber quiénes eran esas 45 personas que fueron testigos directos de esta atrocidad.