Rosalía no ha tardado en convertirse en una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París. La cantante catalana fue una de las primeras invitadas en dejarse ver por los desfiles de la capital francesa, donde sorprendió con un look tan llamativo como polémico. La artista apareció en el 'front row' de la diseñadora belga Julie Kegels con un estilismo que no pasó desapercibido: un conjunto en blanco y negro formado por una falda tipo pareo de tiro bajo con una gran abertura lateral y un top de escote halter.

A este atuendo se sumaron unas medias negras con liguero, zapatos de inspiración bailarina y sus inseparables uñas largas, esta vez decoradas con esmalte blanco y pequeños colgantes en forma de cruz. Sin embargo, lo que realmente acaparó la atención de los fotógrafos y asistentes no fueron ni las transparencias ni los accesorios religiosos, sino un detalle inesperado: Rosalía lució el vello de las axilas teñido de blanco. Una elección estética que recuerda a otras decisiones atrevidas de la cantante, como cuando apostó por decolorar sus cejas, y que muchos interpretan como un gesto de rebeldía frente a los cánones de belleza impuestos a las mujeres.

En más de una ocasión, la intérprete de 'Motomami' ha defendido públicamente que la depilación no debería ser una obligación femenina, una postura que conecta especialmente con las generaciones más jóvenes, cada vez más críticas con esa presión social. Consciente de que cada uno de sus gestos se convierte en tendencia o, al menos, en tema de conversación global, Rosalía parece jugar con esa influencia para lanzar mensajes entre lo artístico, lo personal y lo performático.

Un estilismo de blanco y negro

El blanco, además, se confirma como el color fetiche de la artista en esta etapa: lo eligió para acudir al desfile de Calvin Klein en Nueva York, para la Gala MET del pasado mayo y para la fiesta posterior a los premios Oscar organizada por Vanity Fair. Ahora, no solo lo lleva en su ropa y en sus uñas, sino también en el vello corporal, un detalle que ha disparado las especulaciones sobre si hay un trasfondo conceptual detrás o si se trata de una simple provocación estética.

Varias publicaciones de moda ya se preguntan si este gesto marcará una nueva tendencia. Algunas lo vincula con la corriente gótica que domina la temporada (cejas teñidas, labios oscuros y cabellos platino), mientras que otras resumen el movimiento con una frase: “Lo de Rosalía es arriesgar… y ganar”. Sea como sea, la cantante ha vuelto a conseguir lo que mejor sabe hacer: que todos hablen de ella.