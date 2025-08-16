Los detalles del nuevo álbum de Rosalía: cuándo se estrena y sus colaboraciones soñadas

Rosalía ha concedido una entrevista a la revista 'ELLE' en la que ha dado los últimos detalles sobre su cuarto disco

La cantante barcelonesa también ha desvelado en la entrevista cuáles son sus colaboraciones soñadas y cómo será su nuevo álbum

Mientras ultima su próximo disco, previsto para noviembre, Rosalía ha vuelto a sorprender. En una entrevista en exclusiva a la revista 'ELLE', la artista española más internacional confirma que sigue marcando su ritmo, creando a su manera y siendo dueña de su don.

De aquella flamenca de Barcelona, todavía queda la esencia. La cantante ha hablado en esta charla con 'ELLE' de su nuevo álbum, un disco que se diferencia de los demás en la producción ya que, en esta ocasión, es ella misma la que se encarga de este laborioso trabajo. Dejando atrás su método de trabajo en 'Los Ángeles', 'El Mal Querer' y 'MOTOMAMI', Rosalía ha querido seguir su instinto y ser ella únicamente la que se dedique a la producción de este cuarto álbum.

Fecha de lanzamiento y colaboraciones soñadas

Rosalía confiesa en esta entrevista el arduo trabajo que ha llevado a cabo para poder sacar adelante este nuevo y esperadísimo disco. "Las canciones de este nuevo álbum, esas son las mejores canciones que he hecho de lejos", reflexiona la artista.

Ella misma advierte a sus fans, a sus seguidores y a sus detractores que este nuevo trabajo no tiene nada que ver con todo lo anterior que ha publicado: "No suenan como mis anteriores álbumes para nada. Eso es lo que podemos decir, sí. Eso es lo que podemos adelantar".

Sin dejar de lado su sello personal que ya es internacional, la artista ha confesado a 'ELLE' cómo surgió la presentación que inserta en cada una de sus canciones en la que se le puede escuchar decir la mítica frase 'La Rosalía'. "Simplemente improvisé, me acuerdo estar en el estudio improvisando melodías y encontré 'La Rosalía'... y eso hice".

Sobre sus colaboraciones soñadas, Rosalía ha confesado que le encantaría poder estar en el estudio creando música con artistas de renombre como el rapero Kendrick Lamar o su amiga, la británica Charli XCX.

La 'motomami' pronto estará de vuelta con ese esperado nuevo álbum y es que la revista 'ELLE' ha desvelado a través de su página web que el álbum de Rosalía está previsto que se lance en noviembre de este mismo año.

Sin embargo, la revelación de la fecha de lanzamiento parece no haber gustado mucho a Rosalía que, nada más filtrarse, borraba parte del contenido de la entrevista que había compartido en sus redes sociales.

Ahora, sus seguidores esperan que no ocurra lo mismo que pasó con una de sus entrevistas con 'Vogue' en la que la revista también desveló la fecha de lanzamiento de 'Motomami' y Rosalía decidió atrasar su publicación casi un año más tarde.