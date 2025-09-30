Celia Molina 30 SEP 2025 - 10:32h.

La actriz y el cantante se casaron en el año 2006 y tienen dos hijas en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14

Nicole Kidman, a través de sus excentricidades: de su lepidopterofobia a su pánico al sol

Compartir







El medio estadounidense TMZ ha confirmado la separación de Nicole Kidman y su marido, el cantante de country Keith Urban, tras 19 años de matrimonio. Según dicha publicación, fuentes cercanas a la pareja aseguran que ambos "viven por separado" desde principios del pasado verano. La actriz y el artista se casaron en junio del año 2006 y, fruto de su matrimonio, nacieron sus dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

La revista People ha añadido además que la desconocida hermana de Nicole, Antonia Kidman, que siempre ha sido uno de sus mayores apoyos, ha sido también un "pilar fundamental" para la actriz durante un proceso de separación que, según sus propias declaraciones, Nicole "no quería". "Ella no quería esto", ha asegurado también la misma revista.

PUEDE INTERESARTE Asaltan la mansión de Nicole Kidman y Keith Urban en Los Ángeles valorada en 4,5 millones de euros

"Ella no quería esto", asegura Antonia Kidman

Esta postura se refleja en las publicaciones que la ganadora de un Oscar ha estado haciendo durante el verano en torno a su vida familiar. El 25 de junio, Kidman compartió en Instagram una foto suya abrazada a Urban para conmemorar su aniversario de bodas. "Feliz aniversario, cariño @KeithUrban", escribió, junto a un emoticono de un corazón y una romántica foto en blanco y negro de los dos. En dicha imagen, en la que el cantante sostiene una guitarra, sus caras de felicidad no hacían imaginar que la separación llegaría apenas unos meses después.

Igualmente, la actriz publicó el pasado 19 de agosto un vídeo en el que hablada de los "recuerdos del verano", en el que se la veía lanzándose al mar desde un barco en el que estuvo con sus hijas. Cierto es que en este breve vídeo familiar no hay rastro del padre de las dos jóvenes. Pocos días antes de que TMZ hiciera pública la noticia de la separación, Nicole participó en un evento de música country de Nashville, apoyando el género al que se dedica su ya expareja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante todos estos meses, al menos, Kidman ha estado inmersa en un esperadísimo proyecto, que hará las delicias de sus fans. Junto a Sandra Bullock, está grabando la segunda parte de 'Prácticamente magia', la película de finales de los años noventa en la que ambas interpretaban a dos hermanas con poderes mágicos que debían salir indemnes de un asesinato. La propia Kidman compartió un vídeo del primer día de rodaje, en el que le daba un tierno abrazo a su compañera y amiga Sandra.

En cuanto a Urban, el cantante protagonizó una polémica entrevista en La Ser este mismo verano. A principios del mes de julio- cuando ya se supone que estaban separados- , la cadena de radio conectó con él por zoom pero, cuando le preguntaron que qué sentía al ver a su mujer en escenas románticas del cine junto a actores jóvenes como Zac Efron, el artista cortó la conexión y desapareció de la pantalla.