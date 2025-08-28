Juan Arcones 28 AGO 2025 - 08:30h.

Sandra Bullock acaba de cumplir 61 años dispuesta a recuperar su trono en Hollywood

La actriz ganó el Oscar gracias a su interpretación en 'Un sueño posible' y estuvo cerca de ganarlo también por 'Gravity'

¿Quién no sabe quien es Sandra Bullock? Una de las actrices más famosas de las últimas décadas en Hollywood, con películas que ya son clásicos de culto como ‘Miss Agente Especial’ o ‘Mientras dormías’. Una actriz con una personalidad propia que se convirtió en una de esas reinas de la comedia romántica, aunque con varias incursiones en el cine de acción que la hicieron más conocida aún para el gran público. Su nombre atraía al público a las salas. No se necesitaba saber nada más.

“Yo elegí dedicarme a esta profesión y no puedes preparar a nadie para la fama”, explicó en una entrevista para El País. "La fama significa que, cuando tu módem de computadora está roto, el técnico viene a tu casa un poco más rápido”, admitió en otra para IMDB. Y es que su nivel de fama provoca un escrutinio mediático increíble, y aunque no lo había vivido aún demasiado fuerte, todo iba a explotar cuando consiguiera su cima interpretativa en su carrera.

El 7 de marzo de 2010, Sandra Bullock vivió uno de los momentos más gloriosos de todo su recorrido en Hollywood al recibir el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en ‘Un sueño posible’. Y aunque fue un Oscar muy discutido, es verdad que casi se veía como un reconocimiento a esa trayectoria que ya abarcaba casi dos décadas. Aquella noche, Bullock no solo era la reina de Hollywood, sino también una mujer que parecía haber alcanzado el equilibrio entre éxito profesional y felicidad personal. Estaba casada con Jesse James, una figura conocida del mundo del motociclismo y la televisión.

Pero, tan solo diez días después de la ceremonia, salieron a la luz las primeras informaciones sobre una supuesta infidelidad de su marido. El tabloide In Touch Weekly publicó en portada el testimonio de una modelo, Michelle ‘Bombshell’ McGee, quien aseguraba haber mantenido una relación con Jesse James durante su matrimonio con la actriz.

Las revelaciones no se detuvieron ahí: otras mujeres aparecieron con historias similares, destapando una red de engaños que pilló a Bullock completamente por sorpresa. La actriz, que había estado a punto de iniciar una gira para promocionar su película, canceló de inmediato todos sus compromisos públicos y desapareció del foco mediático.

Su equipo confirmó que no haría declaraciones y que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. La situación se volvió aún más delicada al saberse que Bullock estaba en pleno proceso de adopción de un niño, Louis, que había mantenido en secreto para proteger su intimidad. Las noticias sobre la ruptura y el escándalo la obligaron a retrasar el anuncio oficial. Así que en abril de ese mismo año, apenas un mes después de haber ganado el Oscar, Sandra Bullock presentó la solicitud de divorcio y anunció que continuaría el proceso de adopción como madre soltera. "Pensé que conocía al hombre con el que me casé. No fue así", confesó meses más tarde en una entrevista con la revista People, en la que también presentó oficialmente a Louis al mundo.

“Él es la única cosa buena que ha salido de todo esto”, declaró la actriz. El escándalo marcó un antes y un después en la vida de Sandra Bullock, sobre todo porque a lo largo de su carrera siempre había tratado mantener su vida privada a raya, sin que la prensa se metiera demasiado en ella. Y, tras ese momento tan difícil, decidió apartarse aún más de todo, de la vida pública y de sus apariciones en prensa. "No quiero que mi dolor se convierta en entretenimiento para otros”, confesó.

En 2015, adoptó a su segunda hija, Laila, y se convirtió en una defensora pública de la adopción. En los años siguientes también encontró el amor junto al fotógrafo Bryan Randall, con quien mantuvo una relación estable hasta el fallecimiento de él en 2023 debido a una enfermedad neurodegenerativa, algo que la alejó de nuevo de la actuación. Y, aunque sigue manteniendo una relación cordial con Jesse James, "una diferente, una agridulce, una de nuevo entendimiento, una de perdón, una de apoyo a su recuperación, una que cambió mi vida. El padre que he conocido en Jesse con todos los niños es el que espero que Louis pueda experimentar algún día” (así lo contó a Reuters), Bullock admitió en una entrevista a Red Table Talk que Bryan había sido el verdadero amor de su vida.

¿En el futuro? Su proyecto más inmediato parece ser ‘Prácticamente magia 2’, secuela del clásico de culto de los 90, junto a Nicole Kidman, en el que ambas interpretan a Sally y Gillian Owen, hermanas brujas. Ese parece ser su regreso a la cima de Hollywood, y el público está deseando volver a recibirla con los brazos abiertos. Porque al final, Sandra Bullock es sin duda una de las actrices más queridas. De hecho, llegó a ser la actriz más taquillera en los años 2010 y 2014.