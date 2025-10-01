El actor Harrison Ford fue reconocido en plena calle y un seguidor insistió en hacerse una foto

El intérprete de Indiana Jones intentó esquivar al fan con evidente mal humor

Nueva York nunca deja de ser imprevisible. Entre el bullicio y la multitud, a veces cualquier rincón se convierte en un escenario inesperado. Eso le ocurrió recientemente a Harrison Ford, quien fue sorprendido mientras caminaba tranquilamente por las calles de la ciudad.

El famoso actor, de 83 años, parecía disfrutar de un paseo discreto cuando un admirador lo reconoció y se acercó con la intención de conseguir una fotografía. Lo que comenzó como una anécdota simpática terminó dejando una imagen distinta de la estrella de Hollywood.

Un seguidor demasiado insistente

El fan no desistió tras la primera negativa. Su insistencia por retratarse junto al intérprete terminó sacando lo peor del carácter de Ford, que intentó apartarse en varias ocasiones.

Aunque intentó continuar su camino, la escena dejó claro que el actor no estaba dispuesto a disimular su molestia.

Una estrella que no pasa inadvertida

La situación recuerda que, incluso en ciudades donde las celebridades suelen confundirse entre la multitud, hay rostros que resultan imposibles de ocultar. Y Harrison Ford, sin duda, es uno de ellos.