A estas alturas, pocas cosas le quedan a Harrison Ford por experimentar en el cine. Le hemos visto siendo héroe y villano. Dominando la comedia y la acción. Pero también el western, dramas románticos e incluso algún atisbo de terror. Después de una carrera que se amplía a lo largo de más de cinco décadas, es difícil encontrar a alguien que no sepa quién es o no haya visto alguna de sus películas. Mítico Han Solo, eterno Indiana Jones… Su filmografía está plagada de grandes personajes . Lleva haciéndonos soñar tanto tiempo que hemos dado por hecho su presencia en nuestras pantallas. Es parte de nosotros, de nuestra familia. Y, cuando pensábamos que ya lo había hecho todo, ficha por Marvel .

Quizá la última gran franquicia que le quedaba (a falta de ‘Avatar’) sorprendió a todos a l sustituir a William Hurt (que falleció el pasado 2022) para dar vida al general Ross en el Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque secundario, este personaje ha jugado un papel fundamental en el devenir de la vida de nuestros héroes . Suyos fueron los Acuerdos de Sokovia que dividieron a los Vengadores para siempre en ‘Capitán América: Civil War’. Y en la nueva entrega, ‘Capitán América: Brave New World’ , se ha convertido en presidente de los Estados Unidos . Eso sí, ahora con la cara de un Harrison Ford que se lo pasa en grande y que es la verdadera estrella de la función. Llevábamos muchos años sin verle disfrutar tanto en pantalla.

Puede ser que hayan tenido algo que ver sus últimos años de carrera. Cuando comenzó la década de los 2000 , Harrison Ford ya no tenía el brillo de antaño. Por supuesto, propiciado por las malas decisiones que había tomado en cuanto a elegir papeles. Recordemos que rechazó ‘Traffic’ (el papel de Michael Douglas) o ‘Syriana’, película por la que George Clooney ganaría el Oscar. Salvo su participación en ‘Lo que la verdad esconde’, que fue un auténtico taquillazo, su carrera empezaba a decaer . Y ni siquiera su regreso a Indiana Jones parecía ayudarle a volver a lo más alto. ¿Le preocupaba? Ni lo más mínimo. Si hay una máxima en su carrera que ha repetido hasta la saciedad en decenas de entrevistas, es que ser actor es un trabajo y que le gusta demasiado el dinero.

Películas olvidables como ‘Paranoia’, ‘Medidas extraordinarias’ o ‘Cowboys&aliens’ fueron acumulándose en su filmografía. Y el problema es que todas estas historias sepultaban algunas otras mucho más interesantes como ’42’, donde Harrison Ford compartía pantalla con Chadwick Boseman, y daba una lección interpretativa que, de haber sido otro actor, habría sido nominado a todos los grandes premios. Pero ese no es el papel de Ford en Hollywood. Nunca se ha valorado su calidad interpretativa (salvo en los 80 cuando le nominaron al Oscar por ‘Único testigo’, perdiendo curiosamente contra William Hurt). Siempre se le ha visto como un actor palomitero, como diría Demi Moore . Y el propio Ford nunca ha querido tomar demasiados riesgos en su carrera, salvo en la década de los 80 (recordemos ‘La cosa de los mosquitos’ o ‘Frenético’).

Hasta que llegaron J.J. Abrams, Disney y una nueva vida para Star Wars. Ford lo tenía claro: volvería a dar vida a Solo, pero con la condición de que el personaje muriera y le dejaran hacer una última entrega de Indiana Jones. Disney cumplió su parte del trato. ‘Star Wars: el despertar de la fuerza’, se colocó en el top5 histórico de películas más taquilleras de la historia, y siendo la número 1 en la taquilla norteamericana. Han Solo era el gran protagonista junto a Rey (Daisy Ridley), porque así se planteó la nueva trilogía. Cada entrega rendiría homenaje a cada miembro del trío protagonista. Aunque la muerte de Carrie Fisher trastocó un poco los planes de la última película. Pero, gracias a este regreso, Harrison Ford no solo se permitió cerrar su historia con Han Solo, sino también con Rick Deckard, con la brillante ‘Blade Runner 2049’, dando su mejor actuación en años; y con Indiana Jones en ‘Indiana Jones y el dial del destino’, un cierre que a algunos les supo a poco, pero que el tiempo colocará en su lugar como un cierre perfecto a la saga.

Pero, si hay algo que ha hecho que Harrison Ford recupere su pasión por actuar, y que por fin ha convencido a los críticos, ha sido su papel del doctor Paul en la serie de AppleTV+ ‘Terapia sin filtro’. Creada por el mismo equipo de ‘Ted Lasso’, nos han dado un Ford divertido, histriónico, emotivo y visceral. Ha conseguido nominaciones a los grandes premios por primera vez en años. Y, aunque no ha conseguido llevarse ninguno, ha demostrado que sigue ahí. Que pese a tener 82 años, es capaz de dar grandes actuaciones y, sobre todo, de dominar la taquilla. Porque, aunque su última película de Indiana Jones fuera un fracaso (no llegó ni a los 400 millones, con un presupuesto de cerca de 300), ‘Capitán América: Brave New World’ tiene unas buenas previsiones para llegar casi a los 300 millones en su primer fin de semana en taquilla. Y aunque las críticas están siendo bastante mixtas, todos coinciden en algo: Harrison Ford es el gran protagonista de la película.